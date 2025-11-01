中国で閉鎖相次ぐインターナショナルスクール、背景に英語教育の魅力低下と人種対立

上海の中国系企業で働く韓国人Cさんは最近、悩んだ末にインターナショナルスクール（インター校）に通っていた高校生の息子を転校させた。息子が通っていたのは、上海で代表的な名門とされる上海長寧国際学校（SCIS）で、一時中国上流層の保護者の間で入学競争が最も激しかった所だ。

Cさんは「息子が今年2月、学校の運動場でクラスメートの白人男子生徒らに足首を蹴られじん帯を負傷をしたのだが、学校側は事件をもみ消そうと必死だった」と主張した。Cさんは事件直後、警察の立ち会いの下、学校側に監視カメラ映像の開示を求めたが、学校側はそれを拒否した。

Cさんは「学校の経営陣はむしろ息子の授業出席権を剥奪すると言い、『免責同意書』への署名を強要してきた。インター校は中国教育当局の管轄外にあると主張し、中国系学生の口だけを塞ごうとしている」と訴えた。Cさんは「最近中国のインター校では白人学生らが『一等市民』待遇を受け、アジア系の子どもたちは取り残されることが多い。英語教育の重要性が以前ほど高くない状況で、こんな待遇を黙って受け入れる中国人がどれほどいるだろうか」疑問を呈した。

■貴族学校のイメージ薄れる

中国ではインター校の管理上の問題が指摘され、英語教育もそれほど重視されなくなり、「インター校ブーム」が急速に衰えている。わずか数年前までは上海、北京、深圳などの大都市の富裕層は子女の「海外名門大学進学ルート」を確保するため、年間30万元（約646万円）を超える授業料を喜んで払っていた。

しかし、最近は状況が急変した。中国の教育メディアによると、2023年からは中国国内のインター校の数が初めて減少に転じた。特に米英など外国の財団が直接運営していた名門インター校の廃校が相次いでいる。

昨年6月、在学生が1300人いた深圳市の厚徳書院は予告なしに閉校した。今年3月には保護者数百人が雨の中で「学費返還」要求するデモを行った。同市のインター校の数は一時の69校から昨年には41校に急減した。中国全土で9校を運営している英国系国際学校財団も中国内の事業縮小案を検討しているという。