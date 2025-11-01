カンボジアを拠点とする犯罪、本質は韓国の地方崩壊だ【コラム】

カンボジアで犯罪容疑者に転落した若者たちは尚州、醴泉、陰城、麗水など地方の中小都市出身者が多く、広域市出身者は大邱と光州くらいだった。彼らは高い報酬をちらつかされてだまされ、また大学の先輩や知人が人集めや仲介を行っていた。これもよくある話だ。ボイスフィッシング、麻薬取引、詐欺などの組織犯罪は末端メンバーを常に補充する必要があるからだ。今回違う点は、上層部が安全な所から指示を出す東南アジア拠点の犯罪組織が関係していることだけだ。

警察庁が与党・共に民主党の蔡鉉一（チェ・ヒョンイル）議員事務所に提出した資料によると、昨年検挙されたボイスフィッシング犯罪容疑者のうち20代以下が占める割合は38.8％（8471人）だった。地域別に見るとソウルは人口1万人当たり12.8人、仁川・京畿道は13.4人だったが、首都圏以外の広域市は19.6人、道は15.2人だった。また2021年に発表された論文（ボイスフィッシングに加担した経路に関する研究）によると、現金を受け取り上納する「受け子」の70.6％は、求職サイトで高い報酬の仕事を見つけこれに応募していたが、これもそのほとんどが若い世代だった。

「地方」と呼ばれる首都圏以外の衰退とは、単に仕事がなく貧しい若者が増えたことだけを意味するものではない。共同体が崩壊して規範意識が低下し、善悪の判断があいまいになったため犯罪が増えているのだ。就職詐欺に遭う彼らはリスクに対する意識も低い。さまざまな犯罪の初犯あるいは予備群につながるのはギャンブルだが、これにはまる若者の増加もこの点をよく示している。韓国賭博問題予防治癒院が昨年行った未成年者による賭博の実態調査に関するデータによると、賭博経験のある高校生の割合は首都圏では3.7％だったが、湖南（全羅南北道）は12.0％、江原道と済州道は6.1％、忠清道4.8％、嶺南（慶尚南北道）4.5％と首都圏とそれ以外では大きな差が出ていた。

地方崩壊の徴候は自殺率にも表れている。2023年の自殺統計年報によると、10万人当たりの19－34歳の自殺者数はソウル20.7人、京畿道21.2人だが、済州道は33.2人、忠清北道31.3人、江原道30.0人とこれも大きな差が出ている。10年ほど前はほぼ同じ水準だった若者の飲酒割合も今は地方がソウルよりも高い。