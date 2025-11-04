李在明大統領は「韓国内で独自設計・建造」原潜用の濃縮ウランを要求、トランプ大統領は「米国内で建造」承認

米国のドナルド・トランプ大統領が10月30日、「韓国の原子力潜水艦建造を承認した」としつつ「韓国はこれをフィラデルフィア造船所で建造するだろう」と表明した。昨年ハンファオーシャンが買収したフィラデルフィア造船所を現代化し、原潜を作れというのだ。ハワード・ラトニック商務長官は同日、「トランプ大統領は、偉大な韓国の造船会社がフィラデルフィアで原子力潜水艦を建造するように承認した」「米国の造船業再建は米国の国家安全保障に必須」と述べた。当初、原潜の燃料である「濃縮ウラン」だけを確保して韓国国内で原潜を独自設計・建造しようとしていた韓国政府の意図とは違う話になっている。

■フィラデルフィア造船所「再建」は突出変数

李在明（イ・ジェミョン）大統領が10月29日の首脳会談でトランプ大統領に「決断してほしい」としたのは、原潜の燃料である濃縮ウランの供給問題だった。国防部（省に相当）の安圭佰（アン・ギュベク）長官は29日、韓国国会国防委員会の国政監査で「原潜を建造できる幾つかの条件を既に備えており、最後に燃料が必要だった」と述べた。

だが米国内で原潜を建造せよという「逆提案」を受けて変数が生じた。保守系野党「国民の力」の庾竜源（ユ・ヨンウォン）議員は「フィラデルフィア造船所に行ってみたが、（大型の商船・軍艦の施設はあるものの）潜水艦の建造施設はなかった」と語った。トランプ大統領の要求通りにしようと思ったら、ハンファオーシャンがそこに潜水艦の建造施設を新設投資しなければならない。

予備役海軍大領（大佐）のムン・グンシク漢陽大学特任教授は「インフラ構築だけでも3年から5年はかかるだろう」と語った。また、ある専門家は「米国内の人件費や物流費を考慮すると、韓国で原潜を作るよりも3－4倍の費用がかかるだろう」という見通しを示した。このため、安長官は「フィラデルフィア造船所での建造」問題について「韓米間の追加の話し合いを必ずやらなければならない」と述べた。