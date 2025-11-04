記事入力 : 2025/11/05 09:00

ウクライナ、ロシアの石油施設にドローン攻撃…タンカーで火災発生

▲イラスト＝UTOIMAGE
　ロシア南部の黒海沿岸にある石油施設がウクライナのドローン攻撃を受け、火災が発生した。

　ロシアのクラスノダール州当局は2日（現地時間）、テレグラムを通じ「トゥアプセでドローン攻撃を撃退した」として「ドローンの破片がトゥアプセ港にあるタンカー1隻と石油ターミナルに落下し、火災が発生した」と伝えた。

　さらに「タンカーの甲板の上部構造が損傷し、乗組員たちは避難した」「ターミナルの建物やインフラも被害を受けた」と説明した。

　人的被害は発生していないという。外国の民間船2隻もドローン攻撃によって被害を受けた。海外の船舶に関する詳しい情報は明らかにしなかった。

　ロイター通信は、ウクライナ保安局（SBU）関係者の話を引用し、ウクライナ軍がドローンを使ってトゥアプセ港の石油ターミナルにあるタンカーや建物、荷役施設などを攻撃したと報じた。

　トゥアプセは、ロシアの黒海沿岸にある主要な港だ。原油や精製油を輸送する重要拠点となっている。ロイター通信は、ここにはロシアの石油企業ロスネフチの製油所があり、中国、マレーシア、シンガポール、トルコなどに石油製品が輸出されていると説明した。

　ウクライナは今年に入り、この地域の施設を何度も攻撃している。今回の攻撃も、ロシアによる電力網空襲に対する報復の意味合いが強いとみられる。

　ロシア国防省は「夜中に全国各地でウクライナのドローン164機を撃墜した」として「このうち32機はクラスノダール州上空で、26機はクリミア半島上空で迎撃した」と説明した。

ホン・インソク記者

チョソン・ドットコム／朝鮮日報日本語版
＜記事、写真、画像の無断転載を禁じます。　Copyright (c) Chosunonline.com＞
