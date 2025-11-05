時価200万円…中国男性が「金のストロー」紛失、警察が捜索し発見　／浙江省

中国・浙江省に住む男性が、自ら制作して使っていた時価2000万ウォン（約215万円）相当の「金のストロー」を道で紛失し、その後無事に手元に戻ってきたことが分かった。

香港紙サウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）が報じた。それによると、中国・浙江省に住む男性ショウさんは最近、純金のストローを紛失し、警察に届け出て捜索を依頼したという。

ショウさんはある日の夜、ストローをズボンのポケットに入れたまま電動自転車を漕いで自宅に向かっていたところ、ストローを紛失した。でこぼこしたマンホールの上を通過した際にストローがポケットから落ちたというのだ。

ショウさんはストローがなくなったことに気づいて、慌てて周囲を1時間近く探し回った。しかし、ストローは見つからず、結局警察に届け出た。

ショウさんはこのストローを制作するのに9万元（約195万円）かかったと明かした。このところ金の価格が10％以上急騰したことから、ストローは時価10万元になったとメディアは報じた。

出動した警察官2人は「約100グラムの金のストローを探してほしい」という予想外の要請に驚きを隠せなかった。警察はおよそ30分にわたり懐中電灯で周囲を照らしながら捜索を続け、マンホールからおよそ100メートル離れた歩道で金のストローを発見した。

ショウさんは「これで妻に『洗濯板の上で土下座しろ』とは言われないはず」と喜んだ。メディアは「中国で『洗濯板の上で土下座』というのは、妻が夫を叱る様子を表す際によく使われるユーモラスな慣用句だ」と説明した。

これまで10年にわたって金を買い集めていたというショウさんは「ドリンクの中で一番好きなミルクティーを飲むときに、金のストローを使っていた」として「銀で作ったストローも持っている」と話した。さらに「ストローが壊れてしまったので、これを来年夏に溶かして新しいものを作る予定」とした上で「これからは出歩くときはポケットにストローを入れないようにしたい」と話した。

このエピソードに対し、中国現地のネットユーザーたちは「まさかストローが純金だなんて思わなくて誰も拾わなかったんだろうね」「金のストローでミルクティーを飲む人でも電動自転車に乗るのか」などの反応を示した。

