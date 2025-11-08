肋骨骨折・脊椎切断…生後2カ月の娘を虐待して死亡させた夫婦逮捕　／米ルイジアナ州

【NEWSIS】脊椎が切断されるほど虐待して生後2カ月の娘を死亡させた米国人の男女が現地警察に逮捕された。米誌ピープルが4日（現地時間）に報道した。

報道によると、ルイジアナ州のオペルーサス警察署はこのほど、夫婦であるケイリー・フォンテーノ容疑者とテイラー・ブルサード容疑者を第1級殺人、児童虐待、第2級暴行の容疑で逮捕したとのことだ。

【写真】逮捕されたケイリー・フォンテーノ容疑者とテイラー・ブルサード容疑者夫妻

警察が発見した25日、容疑者夫妻の娘で生後2カ月の乳児は呼吸をしておらず、すぐに病院に搬送されたが、死亡が確認されたという。

警察は「乳児は肋骨（ろっこつ）骨折や脊椎下部切断などの重傷で、深刻な脱水症状や栄養失調の痕跡もあった」と説明した。

フォンテーノ容疑者は先月25日に逮捕されたが、ブルサード容疑者は数日間逃走していたという。警察は今月3日、「ブルサード容疑者は結局自首し、刑務所に収監された」と発表した。

オペルーサス警察署長は「乳児が想像できないほどの虐待を受けたことに胸を痛めている。この事件はまだ捜査の初期段階にある。捜査官は全容を解明するために、昼夜を問わず尽力している」と語った。

チェ・ヒョンホ記者