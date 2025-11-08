「脚きれいすぎ」　中国で大人気の美脚モデルは妻子持ち男性（31）だった

中国のある30代男性が女性モデル顔負けの脚線美によりインターネット上で人気を集め、女性ファッション・ブランドから熱いラブコールが寄せられている。

香港紙サウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）が4日に報道したところによると、中国・湖北省出身の31歳男性Aさんは身長177センチメートル、体重60キログラムというスリムな体形にバランスの取れた脚のラインの持ち主で、注目されているという。

Aさんは交流サイト（SNS）上にミニスカートや女性物の衣類を着て、自身の脚線美をあらわにした動画を掲載するなどの活動をしている。Aさんのアカウントのフォロワー数は約1万5000人に達する。

Aさんの妻は普段からAさんの脚線美を称賛していて、現在のモデル活動も応援しているという。Aさんは「私が脚で生計を立てていくことになるとは想像もしていなかった。私が子どものころ、細くて長い脚を持つのは良いことではなかった。みんなが私の脚を褒めても、からかわれていると思っていた」と語った。

モデル活動を始めたきっかけは偶然だった。広告会社のデザイナーとして勤めていた時、上司から「モデルの雇用費用を節約するためにモデルを引き受けてほしい」と頼まれたのだ。この時撮影した広告は大きな反響を呼び、広告依頼者もモデルが男性であることに気づかなかったという。

その後、会社が破産すると、Aさんは自宅で育児を担当することになり、SNS活動を本格的に開始した。Aさんがアップロードした動画が口コミで人気になるや、レギンス・ストッキング・パンツなどを販売する女性ファッション・ブランドからオファーが相次いだ。

中国のネットユーザーたちは「脚のバランスが完璧」「ケアの秘訣（ひけつ）が知りたい」「女性よりもきれい」などと反応している。ネットユーザーの中には「脚を長くするフィルターを使っているのではないか」と疑問の声を上げる人もいるが、Aさんはこれを否定している。Aさんは「母親から受け継いだ遺伝子のおかげだ。持って生まれた体形だ」と説明した。

Aさんは具体的な収益額を公表していないが、少なからぬ収入を上げているという。それでも、「背が高くて上半身が発達している方なので、着る服が限られる」と語った。Aさんは今後もモデル活動にベストを尽くしていきたいとの考えを持っているとのことだ。

