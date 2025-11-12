米スタバ限定「クマ形カップ」大人気、店頭で乱闘騒ぎも

このほど米国スターバックスが発売した限定版のグラスカップが大きな人気を集めている。現地では品切れが相次いでいる上、一部の店舗ではカップを求めて並んだ客の間で小競り合いも起きている。

【写真】米国スターバックスが発売した限定版の「べアリスタ・グラスコールドカップ」

米紙ウォール・ストリート・ジャーナルが7日、報じた。それによると、米国スターバックスは6日、年末のホリデーシーズンに向けて限定版の新商品「ベアリスタ・グラスコールドカップ」を発売。このカップは緑色の帽子をかぶったクマが、スターバックスのロゴが描かれたカップを持っているもので、頭の上からストローが挿せるようになっている。価格は29.95ドル（約4600円）だ。

発売当日には、各地のスターバックスの前にはカップを求めて大勢の客が長蛇の列をつくった。WSJによると「少ない在庫を巡って小競り合いも起き、多くのコーヒー愛好家たちが手ぶらで帰る羽目になった」という。

シアトルで不動産写真家として働くホスエ・マルティネスさん（31）は「午前5時にスターバックスに到着した。運よくカップを一つ買えた」と話した。さらに「本当にコーヒーが好きなので、このかわいらしいクマのカップをゲットできて本当に感慨深い」と話した。

ロサンゼルスに住むシドニー・トーマスさん（16）は「深夜3時に起きて母親と一緒にスターバックスに向かった」「このカップが本当に欲しかったので『ゲットするためならどんなことでもする』と思っていた」と話した。

しかし、トーマスさんが午前5時ごろ、あるスターバックスの前に到着すると、既に長い行列ができていたという。トーマスさんは母親と一緒に人があまり並んでいない店を探し、8カ所を回ってスーパーの中にあるスターバックスでカップを購入できたという。ようやくカップを手にしたトーマスさんは「私が見たカップの中で一番かわいい。毎日毎日使いたい」とうれしそうに話した。

ニュージャージー州ノース・コードウェルに住むテレビ司会者のジェリアナ・リッチアルディさんは、朝4時半に姉と一緒に街のスターバックスに向かった。陳列棚にはクマのカップが2個置かれていたが、すでに店の前には3人が並んでいた。リッチアルディさんは倉庫に在庫がないかどうか尋ねようとしたところ、前に並んでいた客たちが小競り合いを始めるのが目に入ったという。リッチアルディさんは「大人の男性が若い少女たちとけんかをしていた」「限定品で皆が欲しがっているのは分かるけど、ダイヤモンドじゃあるまいし」と話した。

WSJは「供給量が少ないせいで、2次市場が形成されている」として「eBay（イーベイ）など中古品取引サイトでクマのグラスカップが数百ドルで販売されている」と報じた。

カップを買えなかった人たちからの苦情が相次ぐと、スターバックスは謝罪コメントを出した。スターバックスのスポークスマンは「需要が我々の予想をはるかに上回った」として「多くの顧客がカップを楽しみにしてくださっていたことは知っている。がっかりさせて申し訳ない」と述べた。スターバックス側は再入荷については言及せず「今回のホリデーシーズンにはさらに魅力的な商品を発売する予定」と述べるにとどめた。

キム・ガヨン記者