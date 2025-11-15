朴裕河著「帝国の慰安婦」が韓国社会に残した功績【寄稿】

今年9月末の連休を控え、かつて論議を呼んだ本「帝国の慰安婦」が再び話題になった。韓国出版界を代表する団体である大韓出版文化協会は著者である朴裕河（パク・ユハ）世宗大名誉教授に特別功労賞を授与しようとしたが、世論の非難を受け、それを取り消したからだ。

2014年、慰安婦被害者向け福祉施設「ナヌムの家」の顧問弁護士などが本の初版本について、慰安婦被害者9人を原告として名誉毀損を主張し、販売禁止の仮処分を求める訴えを起こした。その際に虚偽だと指摘された109カ所、その後原告側が修正申請した53カ所、裁判所の仮処分決定で34カ所が削除された状態で出版された2版本の資料を入手した。そして、長い連休を利用してその内容を検証した。2025年7月、大法院による無罪判決が出たにもかかわらず、読む気にはならなかったが、徒労に終わった協会の功労賞ハプニングが筆者を駆り立てた。

予想通り、本の内容は気まずいものだった。その部分だ。「慰安婦問題を否定する人々は『慰安』を『売春』と考え、私たちは『強姦』としてのみ理解したが、『慰安』という基本的はその二つの要素をすべて含んだものだった。言い換えれば、「慰安」は（中略）収入が予想される労働であり、その意味では「強姦的売春」だった」（120ページ19行目）「日本軍人と恋愛もし、慰安を愛国することと考えた慰安婦たちの記憶が隠ぺいされた理由は、彼女たちがいつまでも日本に対して韓国が被害民族であることを証明する人物として存在しなければならなかったためだ」（190ページ5行目）

少女像についても、朴教授は「協力の記憶を去勢し、一つのイメージ、抵抗し闘争するイメージだけを表現」（207ページ10行目）したと批判する。筆者はその貞潔な坐像の前で、しばらく立ちすくんだことがある。「ここまでしなければならないのか」というもどかしさが胸に湧いた。

総合的に筆者は「帝国の慰安婦」に盛り込まれた歴史的事実、インタビュー、そしてその解釈の妥当性には同意しない。本全体の内容、特に論議を呼んだ初版の削除内容は、著者がなぜ日本の国家責任を否定し、業者に責任を転嫁しているという批判を受けるのかが分かるものだ。本が慰安婦被害者の苦痛を理解する一助となるかどうかも疑問だった。日本軍と慰安婦の同志的関係、甚だしくは愛が芽生えた事例に対する記述では、問題の本質であるマクロ的文脈を見過ごしたまま、事実より感性を強調した解釈の過剰が感じられた。指導学生の論文なら、その部分の削除を求めたはずだ。