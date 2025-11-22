ヒアルロン酸注射に400万円使ったブルガリア女性（28）、周囲の心配よそに「たらこ唇」継続に意欲

【NEWSIS】唇をふっくらさせるヒアルロン酸注射に2万ポンド（約400万円）を使った女性が医療従事者たちから診療を拒否されていることが分かった。英紙デイリー・レコードやミラーなど外信各社が12日（現地時間）に報道した。

報道によると、ブルガリア出身の女性アンドレア・イワノワさん（28）は数年間にわたりヒアルロン酸注射を受け、2万ポンド使ったとのことだ。

イワノワさんは自身の姿を大変気に入っているが、過度なヒアルロン酸注射により、自身の要望を受け入れてくれる医師を探すのに現在、困難を来しているという。

イワノワさんは今年初め、割れた歯を治療するために複数の歯科医院を訪れたが、「唇が大きすぎて歯を見るのが難しい」という理由で治療を断られたと主張している。

地元の整形外科医も「血液の流れが遮断され、唇が壊死する恐れがあるため、新たなヒアルロン酸注射を拒否している」と語った。

イワノワさんは住んでいる地域で診療してくれる医療従事者がいないため、別の地域に移り、施術のために支払う費用も増えたという。

以前は1回の施術に150ポンド支払っていたが、今は1回の施術に450ポンド払っているとのことだ。

イワノワさんは唇に毎年3600ポンドの追加費用を支払わなければならないが、「自分にしかない容姿」のために喜んでこの金額に耐えていると語った。

医師も、友人も、家族やファンものイワノワさんに美容施術をあきらめるように言ったが、彼女は「やめるつもりはない」と意思表明した。

イワノワさんは「絶対に唇の施術をあきらめない。家族は『このような施術は有害だ』と嫌がっているが、私にとっては非常に重要だ」と語った。

その上で、「まだアレルギー反応も出てない。私の体はヒアルロン酸注射をよく受け入れている。今後、海外に行って施術を受けなければならなくなっても行くだろう」と、やめるつもりはないことをキッパリ言い切った。

キム・スビン記者