国立公園・漢拏山の登山コースで中国人の子どもが排便、母親は排せつ物を放置したまま立ち去る　／済州

済州島の最高峰・漢拏山の登山路で、中国人とみられる女性が子どもに大便をさせる姿がカメラに捉えられ、物議を醸している。

これは、漢拏山国立公園公式ホームページの「提案します」という掲示板に10月14日、「漢拏山で排便して大声で騒ぐ中国人たち どうにかなりませんか？」というタイトルの投稿が寄せられて分かったものだ。

【写真】漢拏山の登山路で子どもに大便をさせる女性

投稿者は「9月30日に漢拏山城板岳コースで登山をした。2年ぶりに行ったら、その間に外国人観光客が増えていた。その中で最も不快にさせたのは中国人だった。衝撃的な出来事を下山中に目撃した」と書いた。

そして、「白鹿潭のツツジ畑避難所の途中、散策路のそばで子ども（6－7歳くらい）を抱え上げている女性を見た。何をしているのかと思ったら、花壇に大便が（あった）。ズボンを脱がせて大便をしているところだった」と説明した。

さらに、「（女性は）子どものお尻だけ拭いて、大便はそのまま置いていった。通り過ぎていこうと思ったが、写真を撮った」と、写真2枚を掲載した。

公開された写真には、子どもが木の階段で大便をするような姿勢でズボンを下ろし、膝を曲げている様子や、子どものそばにいる保護者と推定される女性がお尻を拭こうとするかのように手にティッシュを持っている様子が写っている。

投稿者は「美しく誇りある韓国の漢拏山で、かれんに咲いている韓国のツツジ畑に大便とは。迷惑行為をしたら処罰を受ける可能性があることを厳しく知らせることが絶対に必要だ」と書いた。

この苦情に対して、漢拏山国立公園管理所は「各探訪路に探訪路安全規則および規範に関する案内板を（中国語で）製作して取り付けている。パトロール要員をさらに強化してこのような行為が発生しないよう予防し、目撃直後に指導および法的措置を取っている」と回答した。

済州島では外国人観光客による無秩序行為がたびたび物議を醸している。今年4月には市内バスの中で外国人女性がたばこを吸って乗客と運転手に制止される動画が拡散され、批判の声が上がった。また、今年10月には、天然記念物に指定されている竜頭海岸で、中国人とみられる子どもが大便をしたという目撃談が寄せられた。

イ・ホジュン記者