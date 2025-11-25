北朝鮮「敵対的2国家論」の実情？　平壌の最高級ホテルに韓国製カラオケ機器やLINEキャラクター【独自】

北朝鮮・平壌の最高級ホテルで韓国製カラオケ機器や韓国のキャラクター商品が使われている様子が、中国のユーチューバーの動画で確認された。

対外的には「敵対的2国家論」の基調を強化している北朝鮮当局の宣伝とは異なる、内部の実情があらわになった―という指摘がある。

中国のユーチューバー、田谷源（Tian Guyuan）は11月16日、「北朝鮮の首都ピョンヤンへ！ 国賓ディナー＆最高級ホテル完全体験（我終於来到了北韓首都！ 国宴晚餐吃什麼？ 入住北韓最貴酒店、是種怎様的体験？）」というタイトルのvlog（ビデオブログ）を配信した。

動画には平壌の南西部にある西山ホテルの内部が登場し、この過程で、韓国製の機器とキャラクターが自然に使われている場面がキャッチされた

真っ先に目に留まる場面は、ホテルのカラオケルームで見つかった、韓国の金永（KY）製カラオケ用リモコン。

リモコンの操作画面や構成は韓国国内の機器と同一で、カラオケのパンフレットもまたKYの製品と確認された。

KYは韓国を代表するカラオケブランドで、関連の音響装置は北朝鮮が独自に禁止している反動思想文化排撃法だけでなく、国連安保理の北朝鮮制裁上でも問題になる余地がある。

国連による制裁はぜいたく品および一部の電子機器の北朝鮮搬入を禁止しており、高額な音響装置・電子娯楽機器などが含まれる場合がある。

西山ホテル1階の売店では、キャラクターブランドLINE FRIENDSの「ブラウン」と「コニー」のヘリウム風船も販売されていた。LINE FRIENDSは韓国企業に知的財産権（IP）があり、北朝鮮で商業的使用が正式許可されたことはない。包装状態などを考慮すると、無断複製品である可能性が高い、と分析されている。

西山ホテルのカラオケ利用料は1時間105元（現在のレートで約2320円。以下同じ）。一般的に、北朝鮮労働者の月給は韓国の通貨に換算して1万ウォン（約1062円）にも満たないと推定されており、一般住民がここを利用するのは事実上困難だ。

外貨利用が可能な幹部層・特権層を対象にした施設とみられる。

北朝鮮の事情に詳しい専門家らは「北朝鮮が最近強調している『2国家論』と内部の現実の間の乖離（かいり）を端的に示している」としつつ「中国経由の密輸で持ち込まれた可能性が高い」と指摘した。

外部的には南を敵対視して「敵対的2国家」の構図を強化しているが、当の平壌の高級施設では韓国製の電子機器や韓国のキャラクター商品が広範囲に使用されている、との解釈だ。

