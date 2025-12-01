日本人歌手・大槻マキさん、上海公演中にまさかの強制退場…中国「限日令」本格化

11月28日に中国・上海で行われたあるイベントの公演で、日本人歌手の大槻マキさん（52）がアニメ『ONE PIECE（ワンピース）』主題歌の歌唱中、追い出されるようにステージから退場させられた。このため、中国人の観客たちがその主題歌を一斉に歌い出すと突然照明が消え、伴奏も止まった。驚いた観客たちから声がわき上がるや、戸惑っている大槻マキさんにイベントスタッフ2人が近づいてきて、ステージから下がるよう要請した。

【写真】歌手の大槻マキさんが強制的にステージから退場させられる様子

高市早苗首相が11月初めに「台湾有事の際の自衛隊の武力介入」を示唆する発言をした後、中国で予定されていた日本に関するコンサート・映画・ミュージカルなどが相次いで中止・取り消し・延期されている。中国側は具体的な説明をせずに「不可抗力」とだけ言っている。このため、中国政府が日本との文化交流を中止する「限日令」を本格的に発動させたものとみられる。2016年の終末高高度防衛ミサイル（THAAD）韓国国内配備後、限韓令（韓流禁止令）で韓国に圧力を加えたのとほぼ同じ流れだ。

中国は日本渡航自粛令も下している。日本経済新聞は11月27日の時点で、中国の航空会社が12月に運航を予定していた日本行き航空便5548便のうち、904便（約16％）の運休を決めたと報じた。この数値は今後さらに増える見通しだ。

■日本関連イベント主催者側「不可抗力」…中国政府が介入か

日本のメディアが11月30日に報道したところによると、『ONE PIECE』の主題歌を歌った大槻マキさんの所属事務所は当時の状況について「やむを得ない諸事情により急きょ中断せざるを得ない状況となった」と述べたという。この公演の主催者側は翌日に予定されていた公演も「不可抗力」で取り消した。日本を代表する女性歌手の浜崎あゆみさん（47）も11月28日、中国・上海での公演が突然中止されたと発表した。当初29日に予定されていたが、中国の主催会社は前日に中国の交流サイト（SNS）「微博（ウェイボー）」に「不可抗力の原因」で中止すると伝えた。浜崎あゆみさんはSNS「インスタグラム」の「ストーリーズ」に「日本と中国のクルー総勢200名で協力し合い、五日間かけて上海のステージを本日組み終えたが、午前に急遽公演中止の要請を受けた」と書いた。「不可抗力」「やむを得ない事情」は事実上、中国当局の介入があったことを示唆しているものと解釈されている。

中国・杭州と北京で行われる予定だった『美少女戦士セーラームーン』を原作とするミュージカルも突然中止された。日本人歌手グループのゆず、ピアニストの上原ひろみさんの中国公演も取り消しとなり、日本の芸能事務所「吉本興業」も現在準備中の中国公演を全て中止したという。日本の劇場用アニメ映画『はたらく細胞』と『クレヨンしんちゃん』シリーズ最新作も公開が無期限延期された。