国民の力・秋慶鎬議員の勾留状棄却、韓国政府・与党の内乱レッテル貼りに待った　 非常戒厳1年

尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領の内乱・外患容疑を捜査している趙垠奭（チョ・ウンソク）特別検察官（特検）が、内乱加担の疑いで保守系野党「国民の力」の秋慶鎬（チュ・ギョンホ）元院内代表に対する勾留状を請求した件。裁判所は3日、この勾留状請求を棄却した。審査が終了してから5時間後のことだった。法曹界および野党側からは「（進歩〈革新〉系与党の）共に民主党の推薦を受けて李在明（イ・ジェミョン）大統領が任命した趙特検が、国民の力に対して『内乱政党』というレッテルを貼るため、無理に勾留状を請求した」と指摘する声が上がった。

【表】秋慶鎬「戒厳解除票決妨害」疑惑の争点

ソウル中央地裁の李訂宰（イ・ジョンジェ）令状専担部長判事は3日未明の午前4時50分に令状を棄却し「本件容疑および法理について争いの余地があり、綿密かつ充実した法廷攻防を経た後にしかるべき判断および処罰を行うようにするのが妥当」という事由を明かした。このために秋議員が勾留されていない状態で弁護人の助力を受けて防御権を行使できるようにする必要がある、というわけだ。また李部長判事は「捜査進行経過や出席状況、関連証拠の収集程度を見ると、秋議員に証拠隠滅および逃亡の恐れがあるとは見なし難い」「秋議員を勾留すべき事由と相当性を認め難い」とした。

秋議員は、勾留状が棄却されてからおよそ30分後の午前5時20分ごろ、ソウル拘置所の正門前に姿を現した。夜通し秋議員を待っていた支持者およそ30人は、秋議員がソウル拘置所正門に向かって歩いてくるや、名前を連呼して歓迎した。明るいほほ笑みを浮かべつつ支持者、同僚議員たちと握手をした後、取材陣の前に立った秋議員は「何よりもきょう、公正な判断をしてくださった裁判所に感謝を申し上げる」「政権においては政治弾圧、野党弾圧を中止し、民生を守って未来を育む仕事に集中してもらえればありがたい」と述べた。