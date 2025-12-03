「すごいな」　持ち込み禁止のスタバでチキンと焼酎を飲み食いする中国人観光客が物議　／京畿道楊平郡

韓国のあるスターバックス店内で、中国人観光客とみられる来店客たちがチキンと焼酎を飲み食いする様子がカメラに捉えられた。

【写真】スタバ店内でチキンと焼酎を飲み食いする中国人観光客

これは、インスタグラムに12月1日、「スターバックスで焼酎・チキンを飲み食いする中国人たち」と題する写真が投稿されて明らかになった。

写真は同日午後4時ごろ、京畿道楊平郡にあるスターバックスの店内で撮影されたという。写真には、グループで来店した客たちが店のドリンクと一緒に焼酎とチキンを飲み食いす様子が写っている。

この様子を店内で見ていたという情報提供者は「6－7人の中国人がスターバックスで焼酎とチキンを飲み食いしていて、顔を赤くしながら笑って騒いでいた」と説明した。

韓国スターバックスは今年10月から、韓国全土の店舗で外部からの飲食物持ち込みを制限している。これまでスターバックスは、他のコーヒー専門店とは異なり飲食物の持ち込みに寛容だったが、一部の来店客による度を越した行為が続き、他の来店客に迷惑がかかっていたため、ようやく持ち込み禁止の対応を取った。

スターバックスの関係者は「店内のスタッフが問題の来店客に飲食物持ち込み禁止を付伝え、客側はそれを聞いてすぐに片づけた」「飲食物持ち込み禁止について、ほとんどのお客さまはルールを守っているが、一部の死角地帯で逸脱行為があるため、より徹底した対応ガイドを作成する予定」と説明した。

この投稿には「すごいな 想像もできないことを中国人たちはやるんだね」「大便テロに続き、今度は営業妨害まで」「見ていて不快だ」など批判的なコメントが相次いだ。

最近、韓国の有名観光地では中国人観光客による迷惑行為が相次いでいる。インターネットのコミュニティーサイトなどでは、景福宮の石垣の下や済州島の市街地、漢拏山国立公園などで排尿・排便をする中国人観光客を見たという投稿が相次ぎ、物議を醸した。

キム・ジャア記者