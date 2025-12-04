中国当局から公演前日に中止通知、1万4000席空席「無観客ライブ」で応酬した浜崎あゆみさん　／上海

高市早苗首相の「台湾有事の際の自衛隊武力介入」示唆発言により、中国で予定されていた日本人歌手たちの公演が相次いで中止になっている中、公演を強制的に取りやめさせられた日本の人気女性歌手が、これに屈せずに観客が客席に入っていない状態でステージに立ち、注目を集めている。このため、いわゆる「無観客公演」で中国側の公演中止通知に応酬したとの声が上がっている。

【写真】「無観客ライブ」完走 観客席に向かってあいさつする浜崎あゆみさん

日本の人気歌手・浜崎あゆみさん（47）は11月30日、交流サイト（SNS）「インスタグラム」の自身のアカウントに「1万4000席の空席ですが、世界中のTA（ファン）の愛をとても感じた、私にとって最も忘れられないショーの1つでした」と投稿し、自身のライブ写真を掲載した。

写真を見ると、浜崎あゆみさんはダンサーたちと一緒にステージに立ち、客席に向かって手を振りながら情熱的な公演をしている。華やかなステージ衣装にライト、紙吹雪などがすべてそのまま使われている。ステージが終わった後、バックダンサーたちが頭を深く下げてあいさつする姿も写っていた。しかし、観客席はがらんとしていた。無観客公演を行ったのだ。

浜崎あゆみさんは「このステージを実現した中国人と日本人のクルー、バンドメンバー、ダンサーの200人を心の底から賞賛します」とも書いた。台湾のニュースによると、浜崎あゆみさんは観客が誰もいない状況でも予定されていた公演を最初から最後まで全て行ったとのことだ。

浜崎あゆみさんは今年6月に始まったツアーの一環として、11月29日に上海浦発銀行東方体育中心（スポーツセンター）で上海公演を行う予定だった。これは10月の浙江省杭州、11月1日の北京に続き、3回目の中国での公演だった。

しかし、上海公演は11月28日、公演前日に突然中止となった。中国の主催者側が明らかにした理由は「不可抗力」だった。突然の公演中止に、浜崎あゆみさんは「日本と中国のクルー総勢200名で協力し合い、5日間かけて上海のステージを本日組み終えましたが、午前に急遽公演中止の要請を受けました」とコメントした。