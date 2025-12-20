米巡洋艦が撃ったミサイル、なぜ2度も味方のF18を攻撃したのか

今から1年前の2024年12月22日、紅海で、空母「ハリー・S・トルーマン」（CVN75）に着艦しようとしていた米海軍のFA18F戦闘機が撃墜される事件が発生した。

この戦闘機は、空中給油が可能な戦闘機だった。撃墜事件のすぐ後には、同機からちょうど給油を受けたばかりの別のFA18Fが辛うじて攻撃を回避し、ハリー・S・トルーマンに着艦した。戦闘機を攻撃したのは、米ミサイル巡洋艦「ゲティスバーグ」（CG45）が発射したSM2艦隊空ミサイルだった。いわゆる「同士打ち（friendly fire）」だったのだ。

米海軍は最近、イエメンの武装勢力フーシ派による民間船舶攻撃を防ぐために配置した巡洋艦ゲティスバーグで発生したこの誤認撃墜事件について、調査結果を発表した。

現地時間の午前2時ごろ、空母に着艦するためアプローチしていたFA18Fスーパーホーネットのパイロットは、キャノピー（操縦席の天蓋〈てんがい〉）外でミサイル巡洋艦ゲティスバーグの発射したスタンダード・ミサイル2（SM2）が空に向かって上昇するのを見た。SM2は敵航空機や対艦ミサイルを迎撃する、米海軍の中・長距離ミサイルだ。韓国海軍の「世宗大王」級イージス駆逐艦にもSM2が搭載されている。

パイロットは、このミサイルがハリー・S・トルーマン空母打撃群（CSG）を狙ったフーシ派のドローンや巡航ミサイルを迎撃しようとしているのだと思った。パイロットは、同機の武器システムを運用する後席の兵装システム士官（WSO）に「ミサイルを見ているか」と尋ね、WSOは「見ている」と答えた。

ところがすぐに、SM2が自分たちの戦闘機を追っていることに気付いた。パイロットとWSOは、巡洋艦ゲティスバーグのレーダーには自分たちの機体がフーシ派のミサイルと「同じように」映っていることを全く知らなかった。二人は辛うじて脱出し、戦闘機はSM2に破壊された。

撃墜されたFA18FのパイロットとWSOが救助されている間、もう1機の別のスーパーホーネットが空母ハリー・S・トルーマンに接近しつつあった。つい先ほど、自分たちに空中給油をした戦闘機がSM2で撃墜されるのを目撃した。

そして巡洋艦ゲティスバーグから別のSM2が発射されるのを見た。このミサイルも、発射から少したって、自分たちが乗っているFA18Fの方へ進路を修正した。パイロットは射出座席（ejection seat）のレバーに手をかけて、エンジン出力を急激に上げた。後席のWSOには「1、2秒だけ待て」と言った。

SM2ミサイルは上昇し続けていたが、パイロットはミサイルの推進力が落ちていることを確認し、パイロットは「ミサイルは機体一つ分か二つ分くらい離れたところを通過した」と報告した。ミサイルがぎりぎりのところを通過したせいで、戦闘機は乱流に巻き込まれたが、ミサイルは最終的に海に落ちた。