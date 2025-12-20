韓国勢の「10秒の壁」突破はいつ？　「タイのウサイン・ボルト」9秒94でアジア歴代3位　

陸上競技男子100メートルで世界的にも一つの通過点とされる10秒の壁を突破した選手が東南アジアから登場した。「タイのウサイン・ボルト」と呼ばれる19歳のプリポン・ブーンソン選手が12月11日、タイのバンコクで開催された陸上の東南アジア競技大会（SEA）で9秒94をたたきだした。中国では2015年に蘇炳添（36）、日本では17年に桐生祥秀（30）が初めて9秒台を出したが、陸上競技不毛の地とされる東南アジアでも100メートル9秒台が出た。ちなみに韓国では17年に金国栄（キム・グクヨン）が出した10秒07が最高記録だ。

■ブーンソンの9秒94はアジア歴代3位

ブーンソンがSEA男子100メートル予選で記録した9秒94はアジア歴代3位だ。アジアでこれを上回る記録は蘇炳添の9秒83とカタールの帰化選手フェミ・オグノデの9秒91のみだ。今年アジアで100メートル9秒台を記録したのは桐生祥秀の9秒99のみだったが、これを0.05秒上回る今回のブーンソンのタイムは今シーズン最高記録だ。世界陸上連盟によると、9秒94は20歳以下の選手としては世界で共同5位となる記録だという。ブーンソンは同日行われた決勝でも10秒00の好タイムで金メダルを獲得した。ブーンソンは男子200メートルでも20秒07で金メダル、400メートルリレーでも38秒28で金メダルを獲得し男子短距離種目三冠を達成した。

さらに特筆すべきはブーンソンは今19歳と最も将来が期待される世代という事実だ。ブーンソンは15歳だった2021年から同大会ですでに三冠王となり、早くから「短距離の天才」と呼ばれてきた。23年9月の杭州アジア大会男子100メートル準決勝では、米国のクリスチャン・ミラーが持つ18歳以下世界記録と同タイムの10秒06を記録し世界の陸上界を驚かせた。ただしこの記録は今年7月に日本の高校生・清水空跳（16）に破られた。1000分の1秒まで計測されたタイムで清水の記録は9秒995だった。日本では「最強の桐生を上回る恐ろしい選手が現れた」と大きく報じられた。

男子100メートルが正式に公認されたのは1912年のオリンピック・ストックホルム大会からだ。その後60年代まで10秒の壁は人間の限界とされてきたが、68年のメキシコ大会で米国のジム・ハインズが初めて9秒95を出し、歴史上初めて10秒の壁が破られた。その後50年以上の間に10秒を切った選手は世界で200人以上出たが、アジアではわずか17人だ。世界記録は2009年にベルリンで開催された世界陸上でジャマイカのウサイン・ボルトが出した9秒58だ。