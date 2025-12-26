飲食店事業失敗後に借金完済して現在貯金2500万円、配達員歴5年の中国人男性（25）が話題　／上海

中国で、配達の仕事をしながら5年間で112万元（約2500万円）を貯めた20代の若者が話題になっている。

香港紙サウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）が1月月18日、報じた。それによると、上海に住むチャン・シュエチアンさん（25）は最近、SNS（交流サイト）で自身の収入の詳細を公開。チャンさんは5年間にわたって配達の仕事をしながら140万元を稼ぎ、このうち112万元を貯金したと明かした。

チャンさんは以前、故郷の福建省で友人と飲食店を経営していたが、店はうまくいかなかった。このとき5万元の借金を抱えることになり、2020年に借金を返すために上海に出て配達の仕事を始めた。勤務時間は1日平均13時間に達したという。午前10時40分から翌日午前1時まで、週7日休みなく働き、唯一の休みは春節の数日間の連休だけだった。

チャンさんが働いている上海市閔行区配達センターのイェン所長は「チャンさんは口数が少なく配達の仕事に集中し、絶対に歩かずに常に走っている」と話した。また「この業界では熱心に働けば働くほどお金を稼げる」「チャンさんは非常に勤勉でありながら、質素で、実に珍しい存在」と評価した。

チャンさんは、稼いだ金をほとんど使わなかった。「基本的な生活用品以外はほとんど支出しなかった」と話すチャンさんは、収入のほとんどを貯金に回していたと明かした。この5年間で配達のためにバイクで移動した距離は計32万4000キロに達し、毎月300件以上の注文を処理していたという。

チャンさんは「借金は全て返済したし、頑張った末に大金を集めることができて幸せだ」「貯金額のうち80万元を投資し、2026年上半期に上海でまた飲食店を開く予定」と話した。

このエピソードが知れ渡ると、現地のネットではさまざまな反応が見られた。一部のネットユーザーは「努力によって勝ち取った価値のある結果だ」と応援のコメントを付けた。一方で「命を懸けるような働き方は危険だ」と心配する声も見られた。

チョン・アイム記者