いまはなき韓国パンテックのスマホがまさかの高価買い取り、その理由とは

LG電子が過去に発売したエアコン「WHISEN（フィセン）」の限定版のロゴが純金でできていたことが話題になっているが、2009年に発売されたパンテックの携帯電話「SKY（スカイ）」の一部製品にも金が使われていたことが分かり、注目を集めている。

貴金属販売店を営むユーチューバー「リンリンオンニ」のチャンネルには12月22日「今回は携帯電話に金だって？」と題する動画がアップされた。動画には、2009年に発売されたパンテックの携帯電話「SKY」の「デュポン・エディション」モデルが映っており、携帯電話の金の装飾を見つけた女性が鑑定を依頼する様子も収められている。

女性は「2009年に携帯電話を買っていた」と話し「別の携帯に買い替えた時に、金だから持っておいたほうがいいような気がして、まさかとは思ったが保管していた」と話した。鑑定の結果、金色のロゴが18金でできていることが確認された。

この携帯電話はパンテックが09年に3万台限定で発売した「SKYデュポンフォン」だ。発売時の価格は100万ウォン（現在のレートで約10万5500円、以下同じ）だった。金属のボタンや金色のロゴなど高級感のあるデザインで、当時も話題になった。ロゴは重さ約0.27もんめ（約1.01グラム）で、鑑定当日の時価で約14万8700ウォン（約1万5700円）だった。

ユーチューバーの女性は「（LGがかつて発売した）エクッスキャンバスTV、フィセンに続き、今度はデュポンフォンまで」と驚き「きちんと保管していたおかげで15万ウォン近くもうかりましたね」と話した。依頼人の女性は「とてもうれしい」と喜んだ。

この動画には「その携帯電話の金の部分だけ剥がして売ったんだけど、2011年当時で3万ウォンの値が付いた」「この携帯電話、私も持ってるんだけど、売りに行かなくちゃ」「友人がその携帯電話を買ってたなぁ」などのコメントが相次いだ。

チョン・アイム記者