父のへそくり100元札500枚発見した5歳女児、はさみで肖像部分だけ切り抜く　／中国・山東省

【NEWSIS】中国で、5歳の女児が100元紙幣に描かれている中国の有名政治指導者、毛沢東の肖像を切り抜いてしまい、話題になっている。女児がはさみを入れた紙幣はなんと500枚、金額にして1000万ウォン（約108万円）相当だ。

インド・メディア「NDTV」が12月22日、報じた。それによると、中国・山東省青島に住む5歳の女児が自宅で遊んでいた際、中国元の紙幣に描かれた毛沢東の肖像を全て切り抜いてしまったという。その様子を収めた写真は19日、中国のSNS（交流サイト）で公開された。

写真を公開したアカウントによると、女児は自宅で100元札500枚を見つけ、その価値を知らずに紙幣にはさみを入れたとみられる。

女児の父親が帰宅したとき、紙幣は全て毛沢東の肖像画部分が切り抜かれた状態だった。父親は何時間もかけて、バラバラになった紙幣を合わせてみたが、元通りにはならなかった。

女児や家族の具体的な情報については公開されていない。父親は、貯蓄やへそくりとして自宅に現金を保管しており、紙幣がこのような状態になることは全く予想していなかったという。

中国の中央銀行は通常、破損した紙幣を新紙幣に交換してくれるが、今回のように肖像が完全に切り抜かれるなど損傷が激しい場合は交換できない可能性がある。

この写真について、ネットユーザーの反応はさまざまだった。一部の人は「5歳の子にしてははさみ使いがとても上手だね」と肖像を正確に切り抜いた少女の腕を褒めた。一方で、幼い子どもが500枚もの紙幣を全て切るというのは現実的に困難だとして、写真が本物かどうか疑問を呈する声もあった。

