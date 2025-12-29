旧統一教会、「韓日海底トンネル」などの事業用に財団やNGO設立し政治家と広範囲に接触…韓国警察はロビー疑惑を本格捜査へ

世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の「政界ロビー疑惑」を捜査中の警察は28日、旧統一教会の鄭元周（チョン・ウォンジュ）元総裁秘書室長と同教会の蔚山・釜山支会長に出頭を求めて事情聴取した。警察は18日に参考人として事情聴取した鄭元周・元秘書室長を28日に政治資金法違反などの被疑者に切り替えた。

【グラフィック】財団やNGOを多数設立…旧統一教会の組織図

28日に参考人として事情聴取された蔚山・釜山支会長は、国会議員総選挙前の2020年3月に旧統一教会から金品を受け取った疑惑が持たれている共に民主党の田載秀（チョン・ジェス）議員に韓鶴子（ハン・ハクチャ）同教会総裁の自叙伝を渡し、一緒に記念写真を撮影した人物だ。田載秀議員は慶尚道地域の与野党政治家らと広範囲に接触し、韓日海底トンネルなど旧統一教会の懸案について話し合ったという。

■警察、政界ロビーで「ツートラック」捜査

警察は旧統一教会ロビー疑惑に関して「ツートラック」で捜査を進行中だと言われている。まず、2018－2020年ごろ田載秀議員と林鍾聲（イム・ジョンソン）元共に民主党議員、金奎煥（キム・ギュファン）元未来統合党（国民の力の前身）議員らが数千万ウォン（数百万円）台の金品を受け取ったという疑惑だ。警察はこれについて特検で初めて供述したユン・ヨンホ元世界本部長を26日に拘置所で逮捕し、強制調査を行った。

また、警察は旧統一教会系列の非政府組織（NGO）「天主平和連合（UPF）」のソン・グァンソク元韓国会長が2019年初め、与野党の政治家十数人に100万－200万ウォンずつ違法な支援をした疑惑も政治資金法違反で立件・捜査中だ。警察はソン・グァンソク元韓国会長を24日と26日の2度にわたり召還し、事情聴取した。

警察は、公訴時効が差し迫っていた田載秀議員を19日に事情聴取したが、林鍾聲元議員、金奎煥元議員については召還日程を決められずにいる。ただし、ソン・グァンソク元韓国会長関連の政治家支援疑惑については、旧統一教会関係者に相次いで出頭を求めて事情聴取している。これについて警察内部では「田載秀議員らの容疑は立証が難しいので、ソン・グァンソク元韓国会長側の事件に集中しているのではないか」という見方がある。