ウォン安で割安感、韓国の百貨店に戻ってきた中国人転売ヤーたち

クリスマスを翌日に控えた12月24日午前8時、ソウル市松坡区のある百貨店前。氷点下に近い天候にもかかわらず、午前10時半の開店前から数十人が列を成していた。最前列で毛布持参で地面に座っている人たちに近づくと「ハオチータイア（好期待啊・本当に楽しみだ）！」と中国語で会話する声が聞こえた。人気ブランド品を買うために早朝から列をなして待っている中国人団体観光客だった。後方に並んでいた松坡区在住のLさん（42）は「開店時間に先に到着しても、中国人が並んでいれば、その日はブランド品を見ることもままならない」と話した。

ブランド品の売り場がある百貨店前では最近、韓中の来店客による「開店ダッシュ」競争が演じられている。最近、ウォン安を背景に中国人客によるブランド品の爆買いが復活したからだ。ウォンの対人民元相場は6月時点の1ドル＝189ウォンから今月には同211ウォンまで11.6％もウォン安が進んだ。16年前の2009年以来のウォン安水準だ。韓国を訪れた中国人は免税の恩恵だけでなく、為替差益による割安感も享受できるようになったのだ。

さらに、韓国では今年9月から中国人団体観光客のノービザ入国が認められ、韓国で商品を購入し、中国で転売するいわゆる「転売ヤー」まで押し寄せている。中国人客が増えると、一部のブランド品売り場では購入代金の一部を商品券やマイルなどで還付する特典を設けているほどだ。流通業界関係者は「百貨店ではブランド品が入ったショッピングバッグをいくつも持っている転売ヤーの姿が目立つ。最近人気商品は国内客には手が届かない」と話した。今年10月に韓国を訪れた中国人観光客は45万2531人で、前年同月比21.5％増加した。

ウォン高が急激に進み、韓国社会の至るところから苦しさを訴える声が聞かれる。特に安価な輸入食材を依存してきた零細自営業者には直撃弾となった。ソウル市中区南大門市場でたいやき店を経営しているパク・ヨンヒさん（58）は最近、たい焼きの価格を1個1000ウォン（108円）から2000ウォンに値上げするかどうか悩んでいる。原材料である小麦粉は全て米国とオーストラリアからの輸入なのでコストが大きくなっているのだ。パクさんは「5000ウォンだった小麦粉1袋の価格が2倍近くに値上がりし、焼き鳥に使う中国産唐辛子粉も為替相場の影響で高くなった。庶民の食べ物は価格を誤って引き上げれば、批判ばかり受けることになるので心配だ」と話した。