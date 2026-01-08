銀・タングステン・アンチモン…中国が新年早々強硬な輸出規制、全方位的に拡大　

中国が新年早々、先端技術産業の必須素材に対する強硬な輸出規制を導入した。銀、タングステン、アンチモンは輸出可能企業を中国政府が2年ごとに指定する方式で管理し、鉄鋼は品目別輸出基準を大幅に強化する内容だ。原材料を巡る米中の戦略競争は長期化する中、中国の資源規制がレアアースのみならず、必須素材など全方位的に拡大している格好だ。

中国商務省は昨年12月30日、2026、27年の2年間、管理対象鉱物の輸出を許可された企業のリストを発表した。銀が44社、タングステンが15社、アンチモンが11社で、輸出規模が大きい国有商社を対象に2年ごとの資格審査を導入したことになる。「審査」を通過するためには、2年間の輸出実績と生産・供給能力、さまざまな認証、法律順守といった要件を満たさなければならない。特に銀は金のように安全資産の性格を持つ一方で、太陽電池、電子、電気自動車（EV）などの産業による需要が大きいため、供給が少し減少するだけでも価格が大きく変動する。人民日報系の証券時報は「新しい銀輸出規制政策は銀が公式に国家戦略資源目録に含まれたことを意味する」とし、「銀の輸出管理はレアアースと同水準だ」と伝えた。

中国は同日、鉄鋼に対する輸出許可制を16年ぶりに導入した。管理対象に指定された鉄鋼製品は原料と完成品を網羅する300種（関税品目ベース）で、それらを輸出するには「品質検査合格証明書」が必要となる。北京の貿易業界関係者は「中国政府が高付加価値の鉄鋼製品輸出を拡大するという名分を掲げ、必須原材料の輸出を大幅に規制している」と分析した。業界は中国が鉄鋼製品の輸出許可制導入と同時に、特殊鋼の製錬に必要なクロム、マンガンを大量に備蓄していると分析している。

レアアースが中国の「資源の兵器化」方針を示した予告編だったとすれば、鉄鋼をはじめとする原材料に対する規制強化はその戦略が産業全般に拡大され、ゲーム本番に突入したシグナルと受け止められる。個別の鉱物統制という段階を超え、今後中国は鉱物の原材料、中間材、完成品の供給を徹底して管理し、世界のサプライチェーン（供給網）の根幹を握る可能性が高い。