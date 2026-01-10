韓国10－20代の間でクルマ離れ加速…免許取得者は4年で40％減

12月25日午後2時、ソウル市瑞草区にある運転免許試験場を訪れた。約165平方メートル（約50坪）の受付の控え室は閑散としていた。28席ある椅子が全て空いていた。15分に1人の割合で運転免許試験の受験者がやって来た。3人の受付職員はしきりとコンピューター画面だけを見つめていた。ここで20年間勤務しているというノさん（47）は「例年クリスマスシーズンは、修学能力試験（修能、日本の大学入学共通テストに相当）が終わった高校生たちが一挙に免許センターを訪れたものだが、最近では免許を取ろうとする若者が減っている」と事情に触れた。免許センター前に設けられた走行練習場を走っていたのはトラック1台だけだった。

【写真】閑散とする運転免許教習所

運転免許を取らない若者が年々増えている。警察庁の運転免許新規取得者統計によると、運転免許を新たに取得した10－20代は2025年1－11月に37万6727人と、21年（64万2780人）に比べて42％も減った。24年の取得者数（45万2463人）と比べても7万5000人以上が減っている。少子化の影響で若年層の人口が減り、低成長と景気不況による就職難で青年層の金銭的余裕がなくなり、運転免許の取得を諦める青年が増えているといった見方だ。先日、修能試験を終えた高校3年生のイムさん（18）は「数年前まで運転免許は『成人になった証し』とされてきたが、今では友人たちの間で『マイホームの購入も難しいのに、車があったところで何になる』といった認識が広まった」と話す。

実際、青年層は金銭的余裕がなくなっている。持続的な物価上昇にもかかわらず、15－29歳世帯の中間層の年間所得は昨年3873万ウォン（約420万円）と、一昨年（4047万ウォン＝約440万円）に比べて4％以上も減った。20代の雇用率も先月は59.6％と、一昨年同期に比べて1.2％低下した。就職難が日増しに高まりを見せたことで、就職活動を断念する青年も増えている。国家データ処（政府内部署）によると、先月20－30代の「無職」の人口は71万8968人と、1年前に比べて3.4％増加した。働き盛りの30代の「無職」の人口は10月基準で33万4000人と統計開始以来、歴代最多となった。