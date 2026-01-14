フィンランド研究陣「24－38歳に出産した女性、老化が遅くなり寿命が最も長い」　国際学術誌で発表

【NEWSIS】24－38歳の間に妊娠・出産を経験した女性は相対的に老化の速度が遅く、長生きする傾向があるという研究結果が発表された。

フィンランドのヘルシンキ大学とミネルバ医学研究所の共同研究チームは8日（現地時間）、フィンランドの女性約1万5000人の出産歴と生涯健康データを分析した結果を国際学術誌「ネイチャー・コミュニケーションズ（Nature Communications）」で発表した。

研究チームは1970年代にアンケート調査に参加した双子の女性を対象に、数十年間追跡観察を行い、出産時期・子どもの数による生存率と生物学的老化速度を比較分析した。

その結果、24－38歳の間に出産した女性たちは全般的に生物学的老化速度が遅く、生存率が高いことが分かった。子どもの数基準では、2－3人の子どもを持つ女性が最も長い期待寿命を示した。

一方、最初の出産時期が早すぎたり、子どもの数が多かったりするほど、老化が相対的に早く進む傾向が観察された。特に、4人以上の子どもを持つ女性の場合、細胞や組織レベルで生物学的老化が加速化し、期待寿命も短くなる傾向を示した。

研究を率いたミカエラ・フッカネン博士課程研究員は「生命体は時間とエネルギーという制限された資源を持っており、繁殖に過度に投資する場合、身体維持と回復に使われる資源が減る恐れがある」と説明した。

ただし、一部の事例では、出産経験が全くない女性の方が、子どもを2－3人持つ女性よりも老化速度が速く現れる事例も確認された。

これについて、研究チームは「出産と女性の健康の関係を単純化してはならない」と強調した。

また、研究チームは「出産の有無や回数だけで女性の健康と寿命を説明することはできない。出産時期と頻度を含む、生涯全般の生殖負担が長期的な健康と老化に重要な影響を及ぼす」と述べた。

イ・ソウォン記者