1人の女性に30年間で100人以上の男性と性的関係を強要した男（67）に終身刑　／英ノーフォーク州

【NEWSIS】英国で30年にわたり1人の女性に100人以上の男性との性的関係を強要した男に終身刑が宣告された。

英BBC放送、スカイニュース、ノーフォーク州警察などが9日に明らかにした。それによると英ノーフォーク州ノーリッジ刑事裁判所のロビンソン裁判長は同日、ロドニー・ジョンストン被告（67）に最低服役期間16年を含む終身刑を言い渡した。

【写真】ロドニー・ジョンストン被告（67）

ジョンストン被告の容疑は女性を脅迫して性的関係を強要した容疑3件、同意なしに性的関係を強要した容疑2件、証人を脅迫した容疑1件だ。

ジョンストン被告は1994年から2024年までの30年間、ある田舎町で1人の女性に100人以上の男性との性的関係を強要し、その過程で性的暴行などの様子を撮影し、写真として残した容疑で昨年9月に有罪判決を受けた。

警察によると、ジョンストン被告はこの女性を森の中や事前に約束したホテルなどに連れ込み、複数男性との性的関係を強要したという。

また警察は過去30年にわたりこの女性を虐待する様子を撮影した3万枚以上の写真や動画を発見した。

警察はジョンストン被告の犯行に別の人物が関係していなかったか調べるため今後も捜査を継続するという。

裁判で被害者の女性は初めてジョンストン被告に自らの思いを語った。

女性は警察関係者を通じてジョンストン被告を「怪物」と呼び「（私を）単なるモノのように扱った」と非難した。

女性はさらに「私は汚れ、おぞましくなり、利用され、侮辱され、屈辱を受け、恐怖に震えた。それが私の日常になった」「私は今、自分が誰なのかさえ分からない。今こそ私自身をもう一度取り戻したいが、どこから始めるべきか分からず、常に道に迷った気持ちになる。未来は不安だが、ここ数十年で初めて私は自由になった」と陳述した。

チェ・ヒョンホ記者