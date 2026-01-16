「インド式ミルクティー」を素手でかき混ぜる店員…中国カフェ動画が炎上

中国のある有名ミルクティーブランド店で店員が素手でティーを混ぜる様子を撮影した動画がネットで広がり、衛生面で不安が広がっている。

福建省の有名ミルクティーブランド「CHAGEE（覇王茶姫）」のある店舗で撮影された動画がDouyinなど中国のSNS（交流サイト）を通じて急速に広がっている。

動画には店員が手袋をせず素手で氷を割り、レモンを搾って手をカップに入れてティーを作り、これを混ぜる様子が映っていた。さらに調理台にこぼれたティーを再びカップに入れる様子も見られた。この動画は「手で直接入れたミルクティー」というコメントと共に拡散し、中国のSNS「微博（ウェイボー）」のリアルタイム検察ワードの上位にも入った。

波紋が広がったためCHAGEE本社は翌日、微博（ウェイボー）の公式アカウントを通じてコメントを出した。会社側は問題の店員がネットで流行しているいわゆる「インド式ミルクティー」を再現するため、残った材料で動画を撮影したことを確認したという。また撮影に使われたティーは全て廃棄されたことも明らかにした。

CHAGEEは今回の問題について「食品の安全とブランド価値をひどく傷つける行為」として厳しい対応に乗り出したとも説明した。この店員は「営業時間終了後に撮影した」と主張したが、会社が調べたところ、これも事実ではなかった。

問題の店員はすでに解雇され、店の責任者と地域の責任者も監督責任を問われ処分を受けたという。この店舗は無期限の営業停止となり、会社による対策の徹底と監督機関の検査を経た上で再オープンについて検討するという。

