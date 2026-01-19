韓国人の糖分摂取、1位はりんご・2位は炭酸飲料

韓国人はりんごを通じた糖分摂取量が最も多いことが分かった。2位は炭酸飲料だった。

韓国疾病管理庁が15日に公表した「国民健康統計」によると、2024年時点で韓国人が糖分を最も多く摂取する食品は「りんご」だった。分析対象者は1歳以上の6802人だった。

りんごを通じた糖分摂取量は1日3.93グラムで、2位は炭酸飲料の3.55グラム、3位は牛乳の3.4グラムだった。糖分摂取量の調査が始まった2017年以降、りんごは8年連続で1位となっている。炭酸飲料は21年まで糖分の1日摂取量が0.95グラムと全体の24位だったが、22年から摂取量が急増し、その後はずっと2位を維持している。

韓国人の主なエネルギー源はうるち米だった。これは通常摂取する米のことで、粘り気が少なくほどよい硬さになる。うるち米を通じた1日のエネルギー摂取量は428.5キロカロリーだった。米の消費は減少傾向にあるが、韓国人の多くが今も米からエネルギーを摂取していることが分かる。2位は豚肉（101.9キロカロリー）、3位はパン（68.6キロカロリー）と続いた。

たんぱく質摂取源の1位は豚肉で、1日の摂取量は8.82グラムだった。2位はうるち米（8.02グラム）、3位は鶏肉（6.99グラム）と続いた。うるち米にもたんぱく質は含まれており、摂取量が多いため主要なたんぱく源にもなっている。

