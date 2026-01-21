サッカー：U-23韓国代表、準決勝でU-21日本代表に完敗＝U-23アジア杯

サッカー23歳以下（U-23）韓国代表チームが平均で2歳年下の日本代表に完敗を喫した。

李敏成（イ・ミンソン）監督率いるU-23韓国代表チームは20日、サウジアラビア・ジッダのキング・アブドゥッラー・スポーツシティ・スタジアムで行われた「2026 アジア・サッカー連盟（AFC）U-23アジアカップ」準決勝で日本に0－1で敗れた。2016年の同大会決勝で2－3、2022年の準々決勝で0－3と日本に完敗してきた韓国が、今回もトーナメントで日本の壁を越えることができなかった。韓国は消極的な試合運びで相手に前半の主導権を奪われ失点した。後半に入ってからは攻撃的になったものの、日本のDFを脅かすほどの個人技や組織的な動きを見せられないまま、力なく屈した。

李敏成監督は18日に行われたオーストラリアとの準々決勝と同じベスト11で日本戦に臨んだ。オーストラリア戦で先制ゴールを決めた2006年生まれのチーム最年少ペク・ガオンが攻撃の先鋒に立ち、インサイドハーフは左に裵炫瑞（ペ・ヒョンソ）、右にカン・ミンジュンを据え、中盤を強化した4－5－1フォーメーションだった。これに対抗した日本は、2028年のロサンゼルス五輪を念頭に21歳以下の選手でチームを構成した。大学生選手が8人含まれている日本は平均19.4歳で、今大会の出場国の中で最も若い。一方、今年開催される愛知・名古屋アジア大会に備える韓国代表チームの平均年齢は21.1歳だった。

今大会4試合で11ゴールを決め、得点力をアピールしている日本は、試合序盤から主導権を握った。韓国は前半11分、後ろのスペースに一瞬で入り込んだ道脇豊がGKホン・ソンミンと1対1になる危機に直面したが、幸いにも道脇のシュートが外れ、胸をなで下ろした。前半24分にも道脇が単独でチャンスをつかんだが、初タッチが長くなりチャンスを生かせなかった。