韓国できょうから世界初のAI規制施行…業界混乱、逆差別への懸念も

AI基本法（人工知能発展と信頼基盤造成などに関する基本法）が22日から施行される。欧州連合（EU）は2024年に初めてAI法を制定したが、リスクの高いAI規制は2027年12月に先送りしている。この状況で韓国が世界で初めて包括的なAI法を施行する国となった。AI基本法は国がAI管理の仕組みを定め、AI産業の育成と支援、AI活用時の安全と信頼確保などを定めている。

【表】「AI基本法」の主な内容と問題点

同法の施行でAI関連製品やサービスを直接提供するAI事業者はAIが生成した音声、イメージ、動画に「ウオーターマーク（透かし）」の表示が義務づけられる。また国民の生命、安全、基本権に重大な影響を及ぼす領域に使用され、かつリスクの高いAIを「高影響AI」として定め、事業者にAI活用の事前告知、またリスク管理対策の取りまとめなどを義務づけた。

これらに違反した場合、最大で3000万ウォン（約320万円）の過料となる。AIを活用したゲームには「本ゲームには一部で生成AIを活用しています」などの案内、あるいはAIで作成したキャラクターには「AIで作成」などと表示しなければならない。ただし単純に業務効率向上のためにAIをツールとして活用する場合はこれらに該当しない。映画に動画生成AIを活用した場合には「AI生成イメージ」などと表示するには及ばないということだ。

■混乱するAI業界

AI関連企業はAI基本法施行にとまどっている。まず「何をどこまで守るべきか、基準自体があいまい」などの指摘が相次いでいる。「高影響AI」の範囲を巡る議論はその最たるものだ。同法はエネルギー、保健医療、犯罪捜査、逮捕、交通などに「重大な影響を及ぼす恐れのあるAI」を「高影響AI」と定めている。しかし「重大」の範囲はあくまで主観的だ。また高影響AIに該当するかは事業者自らによる検討と判断が求められている。法律に詳しい専門家の間からも「十分な議論が尽くせていない状態で法律が施行された」「言葉の意味を具体的にしかつ明確化し、規制の範囲を狭くしなければならない」などの指摘が相次いでいる。