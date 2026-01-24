AI時代の高等教育から消えるプログラミング言語、米スタンフォード大が「人間の言語」を重視する理由とは

■AIが変えた米工科大学の授業

1月15日（現地時間）、米カリフォルニア州パロアルトにあるスタンフォード大学を訪れた。コンピューターサイエンス学科（Computer Science）の人工知能（AI）科目の講義室では、AIスタートアップ「ADALINE（アダライン）」の共同創業者、アルシュ・シャー・ディルバギ氏が招へい講師として講義を行っていた。同氏は「伝統的なコーディングでは、同じ値を入れると常に同じ結果が出るが、AIは異なる」と述べ、デモンストレーション動画を見せた。学生たちはノートPCで「Claude（クロード）」などの生成AIモデルにアクセスし、プロンプト（ユーザーがAIに入力する指示や質問、要請事項）をデモ動画と同じように入力した。講師は「人間に対して話すように、AIに対しても、言語の意味や脈絡をきちんと活用しなければならない」として「（AIを活用してアプリやウェブサイト、ゲームなどを開発する時には）プログラミングコードよりも純粋な英語が大切になってきたため、微妙な言葉の差が製品の品質に影響する」と指摘した。

この授業はChatGPTやGeminiなどのAIモデルを使い、実際に使用可能なアプリやサービスを作成する「ブートキャンプ（新兵訓練所）」形式で進められる。課題も試験もない。約60人の学生がチームを組み、10週間かけてAIでアプリやサービスを開発し、成果物を発表する。経営学など他の学科の学生も十数名参加している。1時間30分の授業の中で、プログラミング用のコードには一言も言及せず、代わりに「コミュニケーション能力」が何度も強調されていた。講師のジョン・ウェイリー氏は「同僚や顧客はもちろんのこと、AIとも上手なコミュニケーションができなければ、いい結果は生まれない」として「学生たちにチームを組ませて2週間ごとに発表させるのも、そういう目的があるからだ」と話した。

AIが大学のテクノロジー教育を変えようとしている。コーディングのように専門教育を受けた人だけが可能だった技術をAIが代替するようになり、言語や論理、コミュニケーション、AI倫理・哲学といった人文・社会科学が、AI時代の必須能力の供給源として再評価されているのだ。また、テクノロジー教育は理論中心から実用中心に変わり、AIは使用禁止一辺倒から効果的なAI活用法を教える方向に変わっている。その理由は、AIの普及に伴う就職難だ。AIの常用化が進んだことに伴って企業が求める人材像が変わり、経験の浅い若手エンジニアの仕事をAIが代替するようになったからだ。