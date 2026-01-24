「キムパプ1本とコーヒー1杯で5万4000円」　カフェ店主が悪質客向け価格設定、名指しされた整形外科医院が謝罪　／ソウル

あるフード・デリバリー・サービスの注文サイトにキムパプ（韓国風のり巻き）1本とコーヒー1杯のセット価格が50万ウォン（約5万4000円）と掲載され話題になっている。事情を調べたところ、ある整形外科医院と職員による度重なる注文とキャンセルによる払い戻しが相次ぎ、店側がやむなく今回の対応を取ったという。事実関係が知られ波紋が広がると、整形外科医院はホームページを通じて正式に謝罪した。

ソウル市江南区清潭洞のある整形外科医院は22日、公式ホームページに謝罪文を掲載し「クーパンイーツを通じた注文と払い戻しについて、当社の職員による不適切な行動で物議を醸したことを深く謝罪する」と表明した。

医院は「店側と連絡を取り謝罪の意向を伝え、店側の考えと訴えを傾聴した」「店側に追加の負担を押し付けないよう慎重に対応したい」と伝えた。さらに「職員の管理が不十分だった点に責任を痛感しており、今後は内部管理体制のチェック、教育の強化、再発防止に最善を尽くしたい」との考えも示した。

問題が知られるきっかけは江南区でカフェを運営するある自営業者が先日クーパンイーツに「キムパプリカノ」（キムパプ1本とラージサイズのコーヒー）というメニューの価格を50万ウォンに設定したことだった。説明欄には「清潭洞の○○整形外科医院注文禁止」「この整形外科医院は食べた後になって払い戻し要求やキャンセルを繰り返したため、住所が掲載されないフード・デリバリー・サービスのサイトでは最初からキムパプを販売しないことを決めた」と記載されていた。

説明欄にはさらに「注文禁止とあるのに週末にまた注文が来てやはりキャンセルされた」「ストレスを受けるくらいならこのサイトではキムパプを売らないことにした。住所が記載される別のフード・デリバリー・サービスでは販売を続けている」と伝えた。

この内容はネットを通じて広く知られ、コメント欄には「無銭飲食だ」として問題の整形外科医院への非難が相次いだ。ある地図検索サイトではこの整形外科医院の評価を下げるマークが大量に付いた。

一部のフード・デリバリー・サービスのサイトでは注文キャンセルや払い戻しが可能だが、この機能を悪用するケースも後を絶たず、複数の自営業者が対策を強く訴えている。

つい最近も自営業者が集まるネット掲示板に「食事を揺らして持ってきたという理由で注文がキャンセルされた。サイト側に食事の回収を求めたところ、注文者の同意がないとできないと言われた」「深夜3時にサイトから電話が来た。夜8時ごろの注文がキャンセルになったと言われた。理由は味が薄かったからだった」など顧客の一方的な注文キャンセルで被害が相次ぐ実態が数多く掲載されていた。

これについて複数のフード・デリバリー・サービス運営会社は、配達遅延などキャンセル理由が店側にない場合、キャンセルによる損害は店側が負担することのないよう仕組みを見直している。

クーパンイーツもキャンセルの責任が店側にない場合、店を保護する観点から損失補償制度を準備している。同時にキャンセル機能を悪用するなど不正行為が発覚した場合、その客は利用に制限がかかり、法的対応が取られることもあるという。

チョン・チェビン記者