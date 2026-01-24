ベネズエラとイラン情勢は韓半島にも影響を及ぼしている【寄稿】

新年早々、新冷戦体制に二分された国際秩序の一方の陣営に大きな衝撃が走っている。世界の反米・反西欧陣営を率いる中国とロシアが最近になって国内経済と国民世論の悪化により政治的不安定を経験する中、これらの中南米地域最大の橋頭堡（ほ）であるベネズエラと中東最大の反米・反西欧勢力の拠点であるイランが、同時に体制崩壊の危機を迎えている。ベネズエラとイランはそれぞれ世界で1位と3位の膨大な石油埋蔵量を誇るなど潜在能力を有する国家であるにもかかわらず、国内外政策の誤りと独裁政治体制の腐敗により、没落の一途を自ら招いてきた。

ベネズエラの左派政権は、チャベス前大統領以降27年間、行き過ぎたポピュリズム政策と中南米左派国際連帯の構築に国庫を使い果たしたことで、国民経済の崩壊と民主化勢力の抵抗を受け、体制崩壊への危機が高まりを見せていた。マドゥロ大統領はチャベス前大統領の後継者として2013年に大統領に就任し、24年の3選への挑戦で惨敗が予想されていたものの、露骨な不正選挙により3回目の任期へと突入。国際社会の激しい非難を浴びていた。また、マドゥロ大統領は中南米の麻薬カルテルに深く関与したことで、米国国内への麻薬搬入が急増した元凶とされてきた。米国は20年のトランプ大統領の1期政権時にマドゥロ大統領を麻薬テロ疑惑で起訴した上、昨年は5000万ドル（約79億円）の懸賞金まで懸け、新年早々に軍事作戦を通じてマドゥロ大統領を逮捕。強制送還することで、米国法廷に立たせた。

一方、1979年のイスラム革命で政権を握って以来47年間にわたる絶対権力を振るってきたイランの新政体制は、リビアやイラク、シリアなど伝統的な反米・親ロシア勢力の盟主が相次いで没落していった中東地域において、レバノンやシリア、イラク、ガザ地区での好戦的武装勢力への支援に唯一総力を傾けてきた。イスラエルの滅亡を国家的目標とし、反イスラエル戦線の先頭に立って核武装も執拗（しつよう）に追求した。これによる財政破綻と国際社会による経済制裁により国民生活は荒廃し、この余波を受けハメネイ師による「36年間の鉄拳統治と腐敗」に抵抗するデモが全国的に広がっている。保安軍の発砲でデモ隊1万人余りが死亡したという見方にもかかわらず、デモはさらに拡大の一途をたどっており、「パーレビ王朝復古」を主張する声が公然と取り上げられている状況だ。