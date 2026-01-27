「李在明政権が一部メディアに『時事報道を減らせ』と脅迫」　国民の力・朱晋佑議員が批判

韓国野党第1党・国民の力の朱晋佑（チュ・ジンウ）議員が26日、「李在明（イ・ジェミョン）政権はメディアに『時事報道を減らせ』と脅迫している」と批判した。

これは、朱晋佑議員が同日、交流サイト（SNS）の自身のアカウントに「与党寄りユーチューブ・チャンネルの『李在明称賛』だけを聞けというのか」と言った上で発した言葉だ。

青瓦台（大統領府）の李圭淵（イ・ギュヨン）広報疎通首席秘書官は先日、あるメディアとのインタビューで「一部の総合編成チャンネルの場合、朝から晩までパネリストを出して、格が高くない政治ショー形式で放送をしているが、『総合編成』チャンネルの承認趣旨にそぐわないと思う。パネリストも偏向した構成にしている面があり、コンテンツ振興には関心がないようにみえる」と指摘していた。

朱晋佑議員はこれに対して「言論の自由の核心は編成権だ。政府が編成権に直接関与する国を独裁国家と称する」と批判した。

また、「李圭淵・首席秘書官はある与党寄りのユーチューブ・チャンネルに出て、総合編成チャンネル問題に対する青瓦台の見解を擁護した。青瓦台首席秘書官ともあろう人が、高麗ニンジンエキスの製品を隣に置いてメディアをうんぬんする姿はとても滑稽だ」と指摘した。

朱晋佑議員はさらに、「大韓民国の国格が崩壊する。言論の自由が消えつつある。広報首席秘書官の高麗ニンジンエキス販売に恥をかかせるのは国民の役割だ」とも言った。

李圭淵・首席秘書官はあるユーチューブ・チャンネルの番組に出演した際、総合編成チャンネルを巡る政府の見解を説明した。画面には同ユーチューブ・チャンネルのスポンサーである業者の高麗ニンジンエキス製品を宣伝するバナー広告が出ていた。

イ・テヒ記者