「韓国の通常戦力、3年連続世界5位」　北朝鮮は31位　2026軍事力ランキング

韓国の通常戦力の軍事力は米ロ中印に続く世界第5位だという調査結果が出た。北朝鮮は31位と評価された。

軍事力評価機関「グローバル・ファイア・パワー（GFP）」が最近公開した「2026軍事力ランキング（2026 Military Strength Ranking）」によると、韓国は調査対象145カ国中5位（0.1642点）と評価された。けん引砲戦力、自走砲戦力、フリゲート戦力、予備兵力などの項目で高い点数を得た。

GFPが評価した韓国の軍事力順位は2013年が9位、14年が7位、20年で6位で、じわじわと上がってきた。24年からは3年連続で5位を記録している。

通常戦力の軍事力でトップクラスの国は米国（1位）、ロシア（2位）、中国（3位）、インド（4位）で、2006年以降およそ20年にわたり順位を維持している。続いて6位フランス、7位日本、8位英国、9位トルコ、10位イタリアという順だった。

北朝鮮は0.5933点で、昨年（34位）より三つ順位を上げて31位になった。2019年には18位まで上がっていた北朝鮮の順位は、その後下落が続き、24年には36位まで低下していたが、最近2年は再び上がっている。

GFPの軍事力評価指数（PwrIndx）は、0に近いほど軍事力が強いことを意味する。兵力、武器の数、経済力、戦時動員可能人員、国防予算など60以上の個別項目指標を活用して算出する。

