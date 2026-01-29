株価操作疑惑　金建希夫人の無罪判決巡り共に民主党反発「権力型犯罪を助長する司法府」

【TV朝鮮】（アンカー）

尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領の配偶者である金建希（キム・ゴンヒ）夫人の一審判決について、社会部法曹チームのチョ・ジョンリン記者と「ニュースもっと」で細かく調べてみたいと思います。ドイツ・モータース株価操作事件が浮上したのは7年前のことですね？

【戒厳令2カ月前】金建希夫人株価操作疑惑巡り「検察は国民が納得し得る結果を出すべき」と語る韓東勲・国民の力代表（2024年10月10日）

（チョ・ジョンリン記者）

はい。文在寅（ムン・ジェイン）政権時代の2019年、当時の尹錫悦検察総長の人事聴聞会で取り上げられました。

（金鎮台〈キム・ジンテ〉／自由韓国党議員〈2019年7月当時〉）

「ドイツ・モータース、ドイツ・フィナンシャル株式のことです。2017年1月に配偶者が20億ウォン（約2億1000万円）分を買って5月に現候補者が中央地検長になって、これをまた売り渡しましたね。たった4カ月で」

（尹錫悦／検察総長候補者〈2019年7月当時〉）

「そうです」

2020年4月に現与党の関係者が検察に金夫人の株価操作事件を告発し、当時の秋美愛（チュ・ミエ）法相の検察が捜査を行いましたが、起訴できず、疑惑提起から4年6カ月を経て尹錫悦政権の検察が最終的に「嫌疑無し」の処分を下しました。

（趙相元〈チョ・サンウォン〉／ソウル中央地検第4次長検事〈2024年10月〉）

「被疑者が主犯たちと株価操縦を共謀したり、彼らの株価操縦の犯行を認識、または予見していながら口座管理を委託したり、直接株式取引を行ったりしたとは見なし難く…」

すると民主党を中心に、「手加減」捜査だとして当時の李昌洙（イ・チャンス）中央地検長などを弾劾訴追しましたが、憲法裁は裁判官8人全員一致で棄却しました。

（アンカー）

現政権になってから金建希特別検察官（特検）が起訴しましたが、結局、裁判所が無罪だと判断しましたね。

（記者）

そうです。現政権になって発足した金建希特検チームは金夫人を資本市場法違反容疑で起訴し、その際に「長期間にわたる社会的論争に終止符を打った」と自画自賛もしました。

（金亨根〈キム・ヒョングン〉／特検補〈昨年12月29日〉）

「法の外で処罰を避けてきた金建希とイ・ジュンスの共謀事実を新たに明らかにし、容疑者らを全員、資本市場法違反容疑で勾留起訴しました」

ところが振り返ってみれば、株価操縦など金夫人関連の疑惑は、尹錫悦政権没落の端緒も提供しました。2024年10月、当時の保守系与党「国民の力」の韓東勲（ハン・ドンフン）代表は、検察が株価操作事件を起訴するかどうかについて「国民が納得する決定をすべき」と声を上げ、尹錫悦大統領との対立が深まり、戒厳宣布決定にも影響を及ぼした―と分析されています。結果論的な話ですが、二つの政権の運命を分けた金夫人の株価操作事件は、一審判決だけで見ると罪ではないということになります。