韓国国防部、戒厳令下で国会・中央選管を封鎖したキム・ヒョンテ元第707特殊任務団長ら4人罷免

韓国国防部（省に相当）は29日、2024年12月3日の非常戒厳令当日に国会に突入したキム・ヒョンテ元第707特殊任務団長（大領＝大佐）ら4人を罷免した。

【写真】「韓国のジャンヌダルクは演出」 キム・ヒョンテ元第707特殊任務団長長が当時の様子を証言

非常戒厳令当日、国会と中央選挙管理委員会封鎖に関与した容疑で国防部はキム・ヒョンテ大佐ら4人に法令順守義務違反、誠実義務違反などを適用し懲戒処分を下したと発表した。

キム・ヒョンテ大佐のほか、コ・ドンヒ元情報司令部計画処長（大佐）、金奉奎（キム・ボンギュ）元中央尋問団長（大佐）、チョン・ソンウク元第100旅団第2事業団長（大佐）らも罷免されたという。罷免は韓国軍の懲戒で最も重い処分だ（編注：軍人年金50％カット）。

国防部はこの4人に加えイ・サンヒョン元第1空輸特殊戦旅団長（准将）、キム・デウ元防諜（ぼうちょう）司令部捜査団長（准将）を含む計6人の処分を検討する懲戒委員会を開催した。イ・サンヒョン元旅団長とキム・デウ元団長の懲戒手続きは今も続いており、国防部は近く委員会の検討結果を公表する見通しだ。

イ・サンヒョン准将とキム・ヒョンテ大佐は戒厳令当日、韓国軍を指揮し国会の封鎖と突入に関与した疑いがある。キム・デウ准将は国会議員逮捕に加担した容疑、情報司令部所属の3人は選管の占拠と職員逮捕計画に加担した疑いがある。今回名前が上がった全員が内乱の重要任務を担当した容疑で起訴された。

戒厳令当日、彼らの上官だった呂寅兄（ヨ・インヒョン）元防諜司令官とムン・サンホ元情報司令官はすでに罷免され、郭種根（クァク・ジョングン）元特殊戦司令官は解任（編注：軍人年金全額支給）された。

キム・ジファン記者