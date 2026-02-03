元祖はどっち？　互いにパクりパクられながら成長し続けた韓国オリオンとロッテ、50年超の負けられない戦い

オリオンとロッテ・ウェルフーズがチョコパイ市場を巡り激しい攻防を繰り広げています。オリオンが最近「シャル・ウィー」を発売し、ロッテ・ウェルフードの代表製品である「モンシェル」に真っ向勝負を挑んだことで、業界では50年前から続いてきたライバル関係が再現されるといった話題で持ち切りです。

1月22日、関連業界によりますと、オリオンとロッテ・ウェルフードは特定の製品がヒットするたびに、似たようなコンセプトの製品を互いに発売（Me Too）し合うなど、販売競争を50年以上も続けてきました。最近、その競争に火を付けたのはオリオンです。今回オリオンが発売した新製品「シャル・ウィー」は、自社の代表製品「チョコパイ・ジョン（情）」に使用されるマシュマロに代わって生クリームを入れたチョコパイです。ロッテ・ウェルフードの「モンシェル」に似せた商品というわけです。後発走者のオリオンは、抱き合わせ販売を基準に「シャル・ウィー」の値段をモンシェルよりも安く設定しました。

オリオンとロッテ・ウェルフード間のミートゥー競争は長い歴史を誇っています。業界では二つの企業に対して「互いのヒット商品を最も早く追い掛けるライバル」と言われるほど、主なヒット商品のコンセプトをまねする競争が繰り返されてきました。

最も有名なのは「チョコパイ」です。韓国国内でチョコパイを先に出したのはオリオンです。オリオン（当時東洋製菓）が1974年にチョコパイを発売して市場を拡大すると、ロッテ・ウェルフードが同じような形のチョコパイを続けて発売しました。その後、チョコパイの名称や包装、表現を巡る法的攻防が繰り広げられました。当時、裁判所は「チョコパイ」が特定企業の専有物ではなく、一般名詞化された表現だと判断したことで、訴訟争いは幕引きとなりました。しかし、市場と消費者の記憶の中でオリオンがチョコパイ市場の代表ブランドとして位置付けられ、「元祖」と認識されることとなります。

このようなミートゥー戦争はいろいろな製品の間でも繰り広げられました。オリオンの「フレッシュベリー」が人気を得るようになると、ロッテ・ウェルフードも似たようなコンセプトの製品で競争に乗り出しました。ビスケット市場ではロッテ・ウェルフードが代表製品「マーガレット」で長寿ブランドのイメージを構築すると、オリオンは「マロニエ」という同じような製品を発売しました。

両社について、業界では「お互いを最もコピーし合いながら、同時に最も成長させ合ったライバル」と評価しています。一方が新しいヒット商品を研究、開発、発売すると、もう一方がこれを素早く追撃するといった構造が繰り返されてきたためです。