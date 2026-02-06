MLB平均年俸はKBOの25倍472万1399ドル…韓国人最高は李政厚2200万ドル

米大リーガーたちの昨年の平均年俸は過去最高の472万1399ドル（約7億3500円）に達したことが分かった。これは2024年の465万5366ドルより1.4％高い金額だ。

【写真】高額年俸でも韓国製セダンに乗っていた大谷…韓日ネット「短所はどこ？」

これは、AP通信が選手会の資料を基に昨年9月1日現在の大リーグのロースターと故障者リストに含まれる選手1046人の報酬を分析し、今月3日に報道したものだ。2022年以降、4シーズン連続で平均年俸額は上がっているが、引き上げ率は減少傾向にある。大リーグでの経験が1年未満の選手の平均年俸は82万ドル、1－2年目は117万ドル、2－3年目は183万ドルだった。だが、3年以上は327万ドル、5年以上は801万ドルに跳ね上がっている。

米国と韓国のプロ野球選手の年俸格差は大きい。韓国野球委員会（KBO）が先月発表した2025シーズンの各球団の上位40名（外国人・新人を除く）の平均年俸は2億7762万ウォンで、大リーグ平均の約4％だった。

2026シーズンの大リーグ年俸1位はニューヨーク・メッツのフアン・ソト（外野手）だ。昨年、7億6500万ドルで過去最長の15年契約を結んだが、今年は4680万ドルから最大で6180万ドルを受け取るとされている。韓国人の大リーガーの中では、サンフランシスコ・ジャイアンツの李政厚（イ・ジョンフ）が2200万ドルで年俸が最も高い。アトランタ・ブレーブスの金河成（キム・ハソン）は2000万ドル、ロサンゼルス・ドジャースの金慧成（キム・ヘソン）は375万ドルだ。

成鎮赫（ソン・ジンヒョク）記者