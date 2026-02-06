アフリカの小国も来たのに…北朝鮮選手団の姿なし、全競技で出場権得られず　ミラノ冬季五輪

アフリカの小国のベナンやギニアビサウ、中東のアラブ首長国連邦（UAE）などが2026年ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季五輪に初出場を果たした一方で、北朝鮮は出場していない。政治的な理由や国際オリンピック委員会（IOC）の処分によるものではなく、純粋に実力の問題により、北朝鮮がそれぞれの種目で五輪出場権を一つも獲得できなかったためだ。北朝鮮が五輪出場に期待を寄せていたフィギュアスケート・ペアのリョム・デオク／ハン・グムチョル組は昨年の五輪追加予選で全11チーム中10位にとどまり、五輪出場を逃した。

【写真】平昌冬季五輪で笑顔を見せる北朝鮮の女性応援団

北朝鮮は2018年の平昌大会以降、2大会連続で冬季五輪に出場できていない。北朝鮮は平昌五輪に女子アイスホッケーの南北合同チームを含む5種目に22選手を送り出したが、メダル獲得には失敗した。2022年の北京大会ではIOCの処分を受けて出場が阻まれた。2021年の東京夏季五輪で新型コロナウイルス感染拡大防止を理由に選手団を派遣せず、2022年末まで資格停止処分を受けたためだ。

北朝鮮はこれまで冬季五輪に9回出場し、メダルを2つ獲得しているが、金メダルはまだない。初出場の1964年インスブルック大会でスピードスケート選手のハン・ピルファが女子3000メートルの銀メダルを獲得したのが最高成績だ。その後、1992年アルベールビル大会でショートトラックのファン・オクシルが女子500メートル銅メダルを獲得し、北朝鮮で2つめのメダルを手にした。それ以降34年間、北朝鮮の選手が冬季五輪の表彰台に立ったことはない。

カン・ウソク記者