日独式「カイゼン」モデルの後退【朝鮮日報コラム】

米国、韓国、中国、台湾、サウジアラビア、スイス、オランダ――。株式時価総額世界30大企業を1社でも抱えている国は7カ国・地域だけだ。先進国クラブであるG7のメンバーは米国だけで、 日本、カナダ、ドイツ、イギリス、フランス、イタリアというG7の残る6カ国は、1社も企業価値世界30位以内に食い込ませることができずにいる。日本や欧州の覇者の力が失われたことを象徴的に表している。

中でも相対的に後退の幅が大きいのは、一時製造業の神話を築いた日本とドイツだ。日本は世界市場を席巻していた企業の勢いが衰え、トヨタだけが時価総額50位以内に入る。2023年以降、2年連続でマイナス成長を記録し、大きな衝撃を受けたドイツは、時価総額60位以内に入る企業が1社もない。まさに隔世の感だ。

日本とドイツは第二次世界大戦後、産業生産の教科書を書いた。両国の強みは、製造プロセスの完成度を99％から100％に引き上げようとする「カイゼン（改善）」の魔法にあった。誤差を減らし、効率を最大化し、完璧に近い品質を目指した。日本の「職人」とドイツの「マイスター（名匠）」は畏敬の対象であった。

しかし、世界は変わった。2010年代にモバイルへの転換が進み、2020年代にはAIが人間の生活に入り込んだ。華やかなスピードでステージが変わる中、その場で技術を磨くガイゼンモデルへの称賛はいつの間にか消えていった。米中がデジタルプラットフォームや自動運転、生成AIなどで新たな競争の場を築き、巨額の利益を先取りする一方で、日本・ドイツは足踏み状態にある。

アナログの頂点にあった日本の電子産業は、モバイルへの転換期にソフトウエアのエコシステムを見通せずに崩壊した。内燃機関車の「機械的完成度」を誇っていたドイツは、自動車が「電気で走るコンピューター」に移行する流れを逃した。一つの井戸だけを掘るというのは、老舗の食堂には美しいストーリーかもしれないが、企業の観点から見て果たしてそれが美徳なのか、首をかしげたくなる。1879年にエジソンが電球の商業化に成功した際、ガラスバルブを製造したアメリカのコーニングは、147年後の現在、AIデータ用光ファイバーの世界最大手となっている。そうした革命的な変身は、ガイゼンモデルでは望めない。