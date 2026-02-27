記事入力 : 2026/02/28 08:20

夫の不倫現場に踏み込み相手女性に暴行、「裸の写真をばらまく」と脅迫した妻に懲役一年　／蔚山

犯行の経緯を鑑み法廷拘束はせず

　夫の不倫相手の女性に暴行を加えてけがをさせた上、裸の写真を撮影して「ばらまいてやる」と脅迫した女に実刑判決が言い渡された。

　蔚山地裁は2月25日、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反の罪で起訴されていた40代の女に懲役1年を言い渡すとともに、性暴力治療プログラム40時間の履修を命じたことを明らかにした。

　女は2024年10月、夫の不倫現場に踏み込み、相手の女性に暴行を加えてけがをさせた上、裸の写真を撮影して「ばらまいてやる」と脅迫したとして裁判にかけられていた。

　女は当時、自分の夫が他の女性とモーテルに入っていくのを見たという話を聞き、激高してモーテルに突撃し、裸でいた女性を蹴るなど20分近く暴行した。

　女性は肋骨骨折など全治4週間のけがを負った。

　女は、女性が服を着る前に女性の裸を携帯電話で撮影し「ばらまいてやる」と脅した。

　その後、女は女性の職場関係者に連絡し「今、裸の写真をプリント業者に送った。この地域で暮らせないようにしてやると（女性に）伝えてほしい」と女性を脅迫した。

　裁判は「被告人は女性を暴行・脅迫した上、職場にも連絡しており、罪状は軽くない」として「被害補償のための努力も何もしていない」と指摘した。

　裁判所は実刑を言い渡したものの、犯行の経緯に情状酌量の余地があり逃走の懸念がないとして、示談にする機会を与えるために法廷拘束はしなかった。

蔚山＝キム・ジュヨン記者

朝鮮日報／朝鮮日報日本語版
