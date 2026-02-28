短尺動画の影響で深刻な読解力・語彙力不足…韓国の中学生92％は教科書の文章読めず

小学生と中学生の10人に9人以上が、学校の教科書の内容をきちんと読み切れていないとする研究結果が発表された。特にスマートフォンやショートフォーム（短尺動画コンテンツ）に没頭している生徒ほど、語彙（ごい）力が低いことも分かった。

【表】短尺動画に没頭しすぎ？ 韓国小・中学生の読解力調査結果

本紙が共に民主党の陳善美（チン・ソンミ）議員室を通じて入手し、分析した2024年の忠清南道教育庁による読解力検査報告書によると、小学生の98％、中学生の92％が、決められた時間内に、提示された教科書の文章を最後まで読み切れなかった。忠清南道教育庁が「難読・文解力研究所」と共同で実施した同検査には、中学生（1－3年）145人と小学3年生97人が参加した。

検査では、学年別の国語の教科書の文章や教科書に掲載されている文章から平均12－13文章（165－166語）を抜粋し、生徒が制限時間内に読み終えられるかどうか、また視線がどのように動くかをカメラで追跡し、観察した。研究チームは、文章を無理なく読める成人の読書速度が1秒当たり4－5語だとするソウル大学の研究結果などを基に、生徒の読書制限時間を1分（1秒当たり2.5－3語）に設定した。

語彙力が不足している生徒も多かった。文章に登場する語彙の意味を問うテストでは、小学生参加者の93％、中学生の96％が基準点（50－60点）に達していなかった。研究チームは、制限時間内に文章を完読し、かつ語彙テストで基準点を上回った場合にのみ「読解力に不足なし」と判断した。その結果、小学生は全員、中学生は99.3％が「読解力欠如」に該当した。

研究チームが2023年に忠清南道地域の小・中学生158人を対象に実施した調査でも、同様の結果が出た。小学生の72％、中学生の93％が時間内に完読できなかった。難読・文解力研究所のパク・セダン所長は「ランダムに抽出した生徒の相当数が教科書の文章を最後まで読めなかったことから、10代の読解力低下は非常に広範かつ深刻だと思われる」と述べた。

■段落を飛ばし、視線はちぐはぐ…生徒らの読書も「ショートフォーム化」

忠清南道教育庁の読解力検査で教科書を最後まで読めなかった生徒たちは、共通して読書方法に大きな問題が見受けられた。研究チームは、カメラで読書中の生徒の眼球の動きを追跡する「視線追跡検査」を実施した。生徒の視線に沿って紙面上に点や線が描かれ、そのパターンを分析して読書方法と能力を診断する方法だ。

通常教科書を読む場合、視線は左から右へと平行に移動する。しかし、完読できなかった生徒の多くは違っていた。文章を読んでいる途中に再び冒頭に戻ったり、すでに読んだ部分を繰り返し読んだりする「視線の逆行・回帰」現象が何度も見受けられた。また、視線が文章の上下左右を無秩序に行き来する「ジグザグ型」の移動も見られた。

研究チームは、こうした現象について、ショートフォームのような刺激的な映像に過度に慣れてしまった結果と分析する。画面が素早く切り替わる映像では同時に複数の箇所を見る必要があるが、読書時にも同様の視線の動きが見受けられるという。梨花女子大学国語教育学科のソ・ヒョク教授は「ユーチューブ動画やショートフォームに慣れた生徒は、忍耐強く文章を読む習慣が身に付いておらず、視線が行き来する」とし「映像にばかり没頭する生徒と、そうでない生徒との読解力の格差は、今後さらに広がるだろう」と説明した。