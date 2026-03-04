ハメネイ師死亡でイラン人たちが歓喜の「トランプダンス」、SNSに動画投稿相次ぐ

米国とイスラエルによる空爆でイランの最高指導者ハメネイ師が死亡した後、SNS（交流サイト）には踊りながら歓呼するイラン人たちの動画が相次いで投稿されている。

米紙ニューヨーク・ポストなどは2日「イラン人たちがハメネイ師を除去してくれたトランプ大統領に感謝を示し『トランプダンス』を踊っている」と報じた。

報道によると、ハメネイ師の死亡後、SNSにはトランプ大統領の特徴的なダンスをまねる世界中のイラン人たちの動画が多数投稿されている。

イラン人たちは、トランプ大統領がキャンペーンで使っているヴィレッジ・ピープルのヒット曲『Y.M.C.A.』に合わせ、トランプ大統領のトレードマークであるダンスをまねている。これは、曲に合わせて両手を体の前で揺り動かすもので、トランプ大統領が大統領候補だった時に集会で披露し「シグネチャー・ダンス」として注目されるようになった。

イラン出身の活動家、サナ・エブラヒミさんは、ハメネイ師が死亡した2月28日、自身のX（旧ツイッター）に『Y.M.C.A.』に合わせて踊る男性の動画を投稿した。エブラヒミさんは「私はイラン人であり、今日は私にとって人生最高の日。独裁者で殺人者でもあるハメネイが死んだ」と書き込んだ。動画は3000万回近く再生されて大きな話題になった。

ほかにも、数十人が広場や建物の外で一緒にダンスを踊りながらトランプ大統領を賞賛する様子、空爆を受けて煙が上がる建物を見ながら「アイ・ラブ・トランプ」と叫ぶ学生たちの様子も動画でアップされた。また、ニューヨークのタイムズスクエアやロサンゼルスのウエストウッドなどでも、イラン系米国人やイラン人たちが旗を振って踊りながら喜びを表現した。

キム・ガヨン記者