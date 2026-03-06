WBC：韓国代表、4発11得点で17年ぶり白星発進

野球の韓国代表チームが抜群の攻撃力を見せ、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の「初戦ジンクス」を打破した。

【写真】WBC韓国代表が東京ドームで記念撮影

韓国は5日、東京ドームで開催された第6回WBC 1次ラウンドC組第1戦で、LGツインズの文保景（ムン・ボギョン）による先制満塁ホームランを含め4本のホームランを放ち、チェコに11－4で勝った。韓国がWBC第1戦で勝利したのは、2009年の第2回大会以来17年ぶりとなる。最近の3大会（2013年・2017年・2023年）では第1戦の相手だったオランダ、イスラエル、オーストラリアに敗れたため、準々決勝への進出に失敗した。

最初の攻撃から痛快な流れに乗った。韓国は先頭打者の金倒永（キム・ドヨン）＝起亜ターガース＝が四球で出塁した後、李政厚（イ・ジョンフ）＝サンフランシスコ・ジャイアンツ＝の安打と安賢民（アン・ヒョンミン）＝KTウィズ＝の四球で一死満塁のチャンスを得た。そして、5番打者の文保景（ムン・ボギョン）＝LGツインズ＝がチェコの先発ダニエル・パディシャークの4球目を引っ張り、そのままライトフェンス越えの本塁打にした。一気に4－0とリードしたのだ。柳志炫（リュ・ジヒョン）監督は試合後、「初戦は相手が誰かにかかわらず緊張感があるため簡単ではない。幸い、1回から満塁ホームランが出て、少し楽に試合を進めることができた」とコメントした。文保景はこの日、3打数2安打5打点を記録し、韓国の攻撃を主導した。

2回にさらに1点を追加した韓国は、3回にシェイ・ウィットコム＝ヒューストン・アストロズ＝の左中間ホームランで6－0とリードを広げ、勝利へさらに近づいた。ウィットコムは6－3と追い上げられた5回裏には2打席連続となるツーランを放ち、リードを広げた。韓国系野手のジャーメイ・ジョーンズ＝デトロイト・タイガース＝も8回裏にとどめの1点を挙げ、勝利に貢献した。

マウンドでは先発の蘇ヒョン準（ソ・ヒョンジュン）＝KT＝が3イニングを無失点で抑えて勝利投手となった。2回二死満塁のピンチを無失点で切り抜けたのが大きかった。韓国は蘇ヒョン準の後、盧景銀（ノ・ギョンウン）＝SSGランダース＝、鄭宇宙（チョン・ウジュ）＝ハンファ・イーグルス＝、朴英賢（パク・ヨンヒョン）＝KT＝、趙丙炫（チョ・ビョンヒョン）＝SSG＝、金栄奎（キム・ヨンギュ）＝NCダイノス＝、劉泳チャン（ユ・ヨンチャン）＝LG＝が順に登板した。鄭宇宙は5回表、1アウト一・二塁で米大リーグ（MLB）経験のあるテリン・バブラに3ランを打たれ、9回には劉泳チャンが先頭打者に四球を与えて1失点した。早々に打線が爆発したおかげで逆転されることはなかったが、C組最弱のチェコに9安打・4四死球を許したのは残念だった。先発の蘇ヒョン準が42球で3イニングを抑え、他の投手たちもすべて投球数が50球を超えなかったため、残りの試合に支障が出なかったのは幸いだった。

これより先に行われたC組の試合では、オーストラリアが台湾を3－0で破った。オーストラリアは先発のアレックス・ウェルズ（3イニング無失点）やジャック・オラフリン（3イニング無失点）、ジョン・ケネディ（3イニング無失点）という3人の左腕投手が効果的な継投を見せ、台湾打線を完全に抑え込んだ。打線では5回にロビー・パーキンスの2ラン、7回にトラビス・バザーナのソロ本塁打で完勝した。

韓国は一日休んだ後、7日午後7時に東京ドームで宿敵・日本との第2戦に臨む。続く8日には台湾、9日にはオーストラリアと対戦する。オーストラリアが台湾を破ったことで、上位2チームが進出する準々決勝進出争いは、当初予想されていた「日本－韓国－台湾」の「三つどもえ」から、「日本－韓国－台湾－オーストラリア」の「四つどもえ」に拡大する可能性が高まった。オーストラリアは、台湾戦で好投したウェルズ、オラフリン、ケネディが全員、韓国戦に登板できる状況だ。

ヤン・スンス記者