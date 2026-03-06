韓国国会地下通路に展示中の尹錫悦前大統領の写真撤去される…代わりに李在明大統領の写真

韓国国会は3日、本館地下通路に展示されていた尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領が含まれる写真を撤去したことを明らかにした。代わりに、その場所には李在明（イ・ジェミョン）大統領の写真が掲示された。

【表】被告人・尹錫悦の八つの裁判

3日、国会議長室は、この件について「禹元植（ウ・ウォンシク）国会議長の決定による措置」だと説明した。議長室によると「12・3非常戒厳当時に尹・前大統領が内乱首謀者として国会侵奪を主導した行為の違憲性・違法性が、明確に確認されたことを考慮したもの」だという。

また「国会議長は立法府の首長かつ被害機関である国会の代表として、内乱首謀者の写真が国会の空間に展示されることは憲法の精神に符合しないと判断した」とした上で「国会議長はこれからも、国会の空間や象徴物が憲法の価値と民主共和国の精神に符合するように管理を強化していくことをお知らせします」とコメントした。

曺国（チョ・グク）祖国革新党代表もこの日、フェイスブックを通して「去る2月20日、国会本館と議員会館を結ぶ通路に掲示された大統領就任写真のうち、内乱首謀者尹錫悦の写真を撤去してほしいという公開要請を禹元植国会議長に行った」と明かした。

さらに「禹議長の決定で尹錫悦の写真がきょう、3月3日に撤去され、その場所に李在明大統領の写真が取り付けられた」と記した。

シン・ジイン記者