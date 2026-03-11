交通カメラまでハッキング…イスラエル情報機関はハメネイ師の動線を全てリアルタイムで監視していた

「われわれは（イランの首都）テヘランをエルサレムのように隅々まで知っていた」

2月28日、米国とイスラエルが共同軍事作戦を行ってイランの最高指導者ハメネイ師を除去した後、イスラエルのある情報当局者はフィナンシャル・タイムズ紙に対してこのように語った。米中央情報局（CIA）の情報だけでなく、イスラエルの対外情報機関「モサド」が数十年かけて構築してきた巨大な「ヒューミント」（人的情報）と先端サイバー戦能力を通してイラン首脳部の一挙手一投足を分析したことが、鉄壁の警護を受けていた最高指導者ハメネイ師を除去する上で決定的な役割を果たしたのだ。ハメネイ師が死亡した直後、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相と米国のドナルド・トランプ大統領は、イラン当局が収容した遺体の写真まで報告を受けたという。

■ハメネイ師の動線をリアルタイムで監視

3月2日付のニューヨーク・タイムズ紙の報道によると、モサドとCIAはハメネイ師が2月28日午前、執務室にいる時間と、そのとき同席する人物を正確に把握していた。当初、米国の攻撃が迫る中で、ハメネイ師は地下にある秘密の隠れ家に移動しているという見方があったが、実際は正反対だった。

イスラエルと米国がイラン首脳部の動線を直ちに捕捉するに当たり、長期間、苦労して構築してきた現地情報網が大きな役割を果たした。英ガーディアン紙によると、モサドはおよそ20年前からイラン内部の現地情報エージェントを募集してきたという。これを基に、モサドとCIAはハメネイ師の居住地や側近、隠れ家など一挙手一投足を監視した。匿名の元CIAエージェントは、ガーディアン紙に「高官クラスの目標を追跡するときは、食べ物をどこで調達し、ごみをどのように処理するかなど、全ての情報のパズルをつなぎ合わせる」と語った。

フィナンシャル・タイムズ紙は「イスラエルはテヘランの交通カメラを大挙ハッキングし、ハメネイ師の執務室に近い通りの警護要員やドライバーが出勤する動線をリアルタイムで把握した」と伝えた。とりわけ、特定の角度のカメラ1台を通して警護員の駐車位置を分析し、アルゴリズムを活用して警護員たちの住所や勤務時間、護衛対象など詳細を構築したという。イスラエルのある情報当局者は、同紙に「テヘランを、子ども時代を過ごした町のように完璧に把握していれば、小さな異変の兆しも当然目に留まる」と語った。

またイスラエルは、執務室近くの通りにある12の移動通信基地局をかく乱し、ハメネイ師の警護チームが空襲の警告をきちんと受領できないようにするなど、事実上無防備な状態にした。