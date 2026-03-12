米ホワイトハウスが戦争PRに日本の人気アニメ『遊☆戯☆王』の映像を無断使用

日本の人気アニメ作品『遊☆戯☆王』側が、米国ホワイトハウスの戦争PR動画に使用された同作の場面について「原作およびアニメ関係者は一切関与していない。知的財産の使用を許諾した事実もない」として無断使用を指摘した。

【写真】「米国流の正義」 無断使用された『遊☆戯☆王』の映像

11日、アニメ作品『遊☆戯☆王』側はX（旧ツイッター）の公式アカウントを通して「米国ホワイトハウスの公式Xアカウントにおいて、アニメ『遊☆戯☆王』シリーズの映像が、権利者の許諾なく使用されている投稿が確認されました」としつつ、このように発表した。

問題になった映像は、ホワイトハウスが今月6日（現地時間）に公開した戦争PR動画だ。「米国流の正義（JUSTICE THE AMERICAN WAY）」というタイトルが付けられた動画には、複数の爆撃の様子と共に、ハリウッドのヒーロー映画をつぎはぎした場面が含まれていた。『遊☆戯☆王』のほかにも映画『アイアンマン』『トップガン』などが登場する。

『遊☆戯☆王』シリーズは、パズルを組み合わせて成長していく少年たちの冒険譚（たん）を描いた作品。韓国でも原作漫画とアニメ作品、関連カードゲームなどが人気を集めた。

ミン・ヨンビン記者