「韓・日・豪・NATOの支援は不要」　トランプ大統領、ホルムズ海峡防衛巡り同盟国に不満爆発

米国のトランプ大統領は17日（現地時間）、イランへの軍事攻撃やホルムズ海峡の船舶護衛と関連して「韓国、日本、オーストラリア、NATO（北大西洋条約機構）など同盟国の支援はこれ以上必要ない」と宣言した。米国の派兵要請や多国籍軍「ホルムズ連合」構想への態度を明確にしない同盟各国に対して強い不満と挫折感を露骨に表明した形だ。

【図】ホルムズ海峡周辺の物流・エネルギーインフラ

トランプ大統領は同日午前、SNS（交流サイト）のトゥルース・ソーシャルに「米国は多くのNATO同盟国から『イランのテロ政権に対する米国の軍事作戦には関与したくない』との連絡を受けた」とした上で上記のように投稿した。

トランプ大統領は「ほぼ全ての国がイランの核兵器保有を阻止するわれわれの行動に強く同意しているが、それでも今回このような連絡を受けた」とした上で「私は常にNATOを『一方通行』と考えてきたので、彼らの態度に驚きはしない」と皮肉った。トランプ大統領は「米国は毎年数千億ドル（数十兆円）を投入して彼らを守っているが、本当に必要なときに彼らは米国のために何もしないだろう」と強い不満を表明した。

トランプ大統領は「米国のイラン攻撃はイランの海軍、空軍、防空網を破壊し、軍幹部の除去など圧倒的な成功を収めている」と強調し「この軍事面での成功で米国はこれ以上NATOをはじめ日本、オーストラリア、韓国の支援は必要ない。最初から望んでいたわけでもない」「世界で最も強い国の大統領として断言する。米国は誰の支援も必要ない」などとも主張した。

トランプ大統領は同日ホワイトハウスで記者団の取材に応じた際にも「（同盟国は）非常に愚かなミスを犯している。私はNATOに対して非常に失望し、他の二つほどの国にも失望した」と強い不満を示した。トランプ大統領は「米国はNATOのために数年で数兆ドル（数百兆円）を使った。これは米国の財政赤字の理由の一つだ」「特にウクライナ問題への米国からの支援に比べ、彼らがイラン問題で米国を支援しないことに私は全く満足していない。米国が存在しなければウクライナは一日で終わっただろう」などとも指摘した。